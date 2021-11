Aspettando Ghostbusters: Legacy, l’iconica auto Ecto-1 è in giro per l’Italia Ghostbusters: Legacy è il nuovo film in continuità con i primi due storici film degli anni ’80. L’iconica Ecto-1, la Cadillac utilizzata nei primi due film, è in viaggio per l’Italia.

È stata rubata la Ecto-1, l'auto famosa in tutto il mondo per essere quella degli Acchiappafantasmi. Ovviamente, non c'è stato nessun furto: si tratta di uno dei battage organizzati da Sony Pictures Italia per l'uscita in sala dell'atteso Ghostbusters: Legacy. Il 18 novembre è il giorno in cui il film uscirà in tutta Italia. L'iconica Ecto-1 ha attraversato tutto lo stivale: Roma, Milano, Lucca (al Lucca Comics). L'auto – una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959 – adesso è in viaggio verso altre città d'Italia.

Ghostbusters: Legacy, il film

Ghostbusters: Legacy è il nuovo film in continuità con i primi due storici film degli anni '80. È diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan che ha diretto i primi due film. Nel cast c'è Paul Rudd, fresco di elezione a uomo vivente più sexy del mondo secondo People e il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts. Nel cast anche Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, "Ghostbusters: Legacy" non è in continuità con il film uscito nel 2016 che ha rivisto il cast in chiave femminile, diretto da Paul Feig con Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones..

La trama

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno Egon Spengler (il compianto Harold Ramis, scomparso nel 2014). Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan. Ghostbusters: Legacy è stato uno dei film che si è trovato nel bel mezzo della pandemia, a pochi mesi dall'uscita. Anche per questo, l'attesa per questo nuovo appassionante capitolo, che unisce gli attori storici della saga a un nuovo livello di scrittura, è molto alta. Il 18 novembre, giorno della data d'uscita nelle sale italiane, è molto vicino.