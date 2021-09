Stanley Tucci racconta per la prima volta: “Tre anni fa ho avuto un tumore” Stanley Tucci è uno degli attori più conosciuti e amati di Hollywood, ma senza dubbio tra quelli più riservati. Non stupisce, quindi, che solo a distanza di tre anni dall’accaduto l’artista abbia deciso di parlare del suo tumore, in seguito al quale ha dovuto affrontare cure intensive, tra chemio e radioterapia, grazie alle quali è riuscito però a superare la malattia.

A cura di Ilaria Costabile

Stanley Tucci è uno degli attori più conosciuti e amati di Hollywood, protagonista di film di successo, non è mai stato uno di quegli artisti particolarmente avvezzi a raccontare il suo privato. In un'intervista rilasciata alla rivista americana Vera, come riportato da Hollywood Reporter, la star si è invece aperto per la prima volta, svelando alcune cose di sé, come l'aver affrontato un tumore tre anni fa.

La diagnosi e il percorso verso la guarigione

La notizia, prima d'ora, non era mai stata resa nota. Tucci non ne aveva mai parlato, né alla stampa né con altri media, per cui il suo racconto è stato molto sentito e dettagliato: "Tre anni fa, mi è stato diagnosticato un cancro alla base della lingua" si trattava di un tumore non operabile, perché troppo grande, possibile da curare solo con cicli di chemio e radioterapia. Un percorso che, in realtà, ha sperato fino all'ultimo momento di non dover affrontare perché reduce dagli effetti che le terapie hanno avuto sulla donna che amava Kate Spath, scomparsa nel 2009: "Speravo di non dovermi mai trovare a vivere una cosa del genere, perché la mia prima moglie è morta di cancro e vederla affrontare quei trattamenti è stato terribile".

La forza presa dalla malattia

Non è stato semplice e, anzi, l'intero percorso verso la guarigione lo ha messo dinanzi a dure prove: "Per sei mesi, mi sono nutrito con una sonda. Non so nemmeno come abbia fatto a partecipare al diploma dei miei figli gemelli". Eppure, una sofferenza come quella indotta dalla malattia, ha avuto delle ripercussioni sul modo di affrontare la vita, nonostante le enormi difficoltà da superare: "Il cancro ti rende più fragile e timoroso. Al tempo stesso, però, porta via con sé tante paure. Si è meno pavidi, alla fine. Io mi sento più vecchio di quanto non mi sentissi prima di ammalarmi, ma ho ancora voglia di andare avanti, di fare cose".