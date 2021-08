5 film con Piera Degli Esposti da vedere in streaming La grande attrice di teatro e cinema è morta a 83 anni il 14 agosto per complicazioni polmonari. Nella sua lunga carriera sul grande schermo, Piera Degli Esposti ha vinto due David di Donatello e regalato tanti ruoli come caratterista. Ecco cinque importanti film disponibili in streaming che la vedono nel cast.

A cura di Valeria Morini

Il teatro era la dimensione ideale di Piera Degli Esposti ma anche al cinema l'attrice morta a 83 anni il 14 agosto per problemi ai polmoni ha regalato una serie di grandi interpretazioni. Probabilmente è stata una delle migliori caratteriste più importanti sullo schermo: ecco cinque film che la vedono nel cast, da recuperare in streaming.

1 Il divo (2008) su Netflix

Nel capolavoro di Paolo Sorrentino, discusso, ambiziosissimo e straordinario ritratto di Giulio Andreotti, interpreta Vincenza Enea, la fedelissima segretaria del più controverso politico di sempre. Un piccolo grande ruolo che le è valso il David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

2 La sconosciuta (2006) su Mediasetplay

Nel thriller di Giuseppe Tornatore è la tata della bambina nella casa in cui si insinua la misteriosa protagonista Ksenia Rappoport. Un film insolito da rivedere, con cui Tornatore conferma il suo eclettismo.

Leggi anche Libero De Rienzo film e fiction: tre titoli da vedere per rendergli omaggio

3 L'ora di religione (2002) su Apple Tv

L'altro David in carriera – sempre come non protagonista – per la Degli Esposti è arrivato per questo film di Marco Bellocchio su un uomo (Sergio Castellitto) che deve affrontare la complessa storia della sua famiglia e i suoi dubbi di ateo sulla canonizzazione della madre defunta. Piera interpreta la zia Maria e vince pure il Premio Flaiano 2002.

4 Fai bei sogni (2016) su Netflix

Bellocchio l'ha voluta anche in questo film più recente, tratto dal romanzo autobiografico di Massimo Gramellini. È uno degli ultimi ruoli al cinema per Piera Degli Esposti, che in anni recenti è apparsa più spesso in tv (anche in Che Dio ci aiuti).

5 Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada (1983) su Raiplay

Basta leggere il titolo chilometrico per capire che si tratta di un film diretto da Lina Wertmüller, grande amica di Piera (che a casa della regista flirtò con Robert Mitchum) che la volle anche in Il decimo clandestino e Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica. Qui è la moglie dell'onorevole interpretato da Ugo Tognazzi, nella cui auto blindata resta imprigionato per errore il Ministro dell'Interno: il soccorso avrà esiti grotteschi.