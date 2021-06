Quest'anno sarà assegnata a Jodie Foster Palma d'oro alla carriera al Festival di Cannes che si terrà dal 6 al 17 luglio prossimo. L'attrice, regista e produttrice americana sarà anche ospite d'onore della cerimonia di apertura di martedì 6 luglio sul palcoscenico del Palais des festivals dove riceverà la statuetta. Foster è una delle attrici che hanno scritto la Storia del Cinema mondiale e tra i ruoli da attrice e le pellicole girate come regista sono sette le opere che la vedevano protagonista che sono state presentate a Cannes.

La prima volta di Jodie Foster a Cannes

La prima volta che l'attrice calcò la croisette fu nel 1976 quando, tredicenne, fu protagonista di Taxi Driver, film diretto da Martin Scorsese che gli valse anche la Palma d'oro. Recentemente il premio alla carriera è stato assegnato ad artisti del calibro di Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon. L'attrice ha anche vinto 2 Premi Oscar, nel 1989 per "Sotto accusa" e nel 1992 per "Il silenzio degli innocenti", sempre come Miglior attrice protagonista.

L'importanza di Cannes nelle parole di Jodie Foster

Nel ricevere la notizia, Jodie Foster ha commentato così il suo amore per la rassegna: "Cannes è un festival a cui devo tanto, mi ha completamente cambiato la vita. La mia prima volta sulla Croisette è stato un momento decisivo per me. Presentare uno dei miei film qui è sempre stato un mio sogno. Sono lusingata che Cannes abbia pensato a me e sono molto onorata di poter condividere qualche parola di saggezza o raccontare un'avventura o due con una nuova generazione di registi". Il presidente del festival Pierre Lescure l'ha ringraziata e ha detto che "La sua aura non ha eguali: incarna la modernità, la radiosa intelligenza dell'indipendenza e il bisogno di libertà".