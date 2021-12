Alessandro Siani e Claudio Bisio, per il futuro l’idea di un “Bentornato al sud” Non c’è ancora un progetto definito, ma Fanpage.it apprende che “Bentornato al sud” sia un appunto scritto sull’agenda di sceneggiatori, regista e protagonisti.

A cura di Andrea Parrella

È stato un grande successo cinematografico dell'ultima decade, Benvenuti al Sud, commedia fortunatissima diretta da Luca Miniero. Remake del film francese del 2008 Giù al Nord di Dany Boon, con 29.868.000 euro si posizione all'undicesimo posto nella classifica dei maggiori incassi in Italia di tutti i tempi, merito di due interpreti perfettamente calati nella parte e un'ambientazione, l'affascinante Castellabate in Cilento, diventata meta turistica proprio grazie al successo, in parte inatteso, del film.

A Benvenuti al Sud era seguito il sequel che ripercorreva la strada al contrario, Benvenuti al Nord, con Siani stavolta chiamato a sfidare il gelido nord nella sua nuova avventura lavorativa e anche in quel caso il pubblico aveva risposto positivamente, anche e soprattutto grazie all'onda lunga del successo del primo film.

Bentornati al Sud al cinema nel 2010

Sono trascorsi 11 anni, di acqua sotto i ponti ne è passata, Bisio continua a dedicarsi a una moltitudine di progetti diversi, tra conduzione e recitazione, Siani cura la regia dei suoi film ed è arrivato in televisione alla conduzione di Striscia. Ma evidentemente le atmosfere cilentane sono rimaste nel cuore di entrambi, così come del regista, tanto che sembra non essere mai tramontata l'ipotesi di un Bentornati al sud, che rimetta in piedi la banda del franchise e dia di nuovo la possibilità di raccontare le vicende di Mattia Volpe e Alberto Colombo, diventati amici indissolubili dopo il primo film.

L'ipotesi di un ritorno per Bisio e Siani

Stando a voci apprese da Fanpage.it pur non essendoci un progetto definito, quello di Bentornato al Sud è un titolo scritto in forma di appunto sulle agende degli sceneggiatori, regista e protagonisti, espressione del desiderio di voler regalare un nuovo episodio a un progetto cinematografico tra i più popolari degli ultimi anni.