Altro incidente sul set del film Rust, operatore morso da un ragno rischia amputazione del braccio Jason Miller, uno degli operatori è stata stato morsa da un ragno velenoso mentre lavorava sul set del film che si sta girando al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, nello stato del New Mexico. In queste ore è stato sottoposto a diverse operazioni per essere salvato dall’amputazione del braccio. Avviata una campagna di raccolta fondi dalla famiglia.

A cura di Andrea Parrella

La foto di Jason Miller caricata su GoFundMe

A poche settimane di distanza dall'accidentale morte di una persona, un altro incidente si è verificato sul set del film "Rust". Jason Miller, uno degli operatori è stata stato morsa da un ragno velenoso mentre lavorava sul set del film che si sta girando al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, nello stato del New Mexico. L'uomo è stato trasportato in ospedale urgentemente e, a quanto si apprende da People, si trova ora in ospedale dove i medici stanno cercando di salvargli il braccio, andato in necrosi. Da quanto si apprende in questo momento, Miller "è stato sottoposto a diversi interventi, i medici stanno facendo di tutto per salvare il braccio dall’amputazione”. Queste le informazioni riportate da una pagina creata dalla famiglia dell'operatore su GoFundMe per ricevere aiuti finalizzati a sostenere le spese mediche. La società di produzione di Rust ha fatto sapere a People che, in virtù delle complesse circostanze in cui si sta lavorando, “viene fornita assistenza psicologica a tutti quelli che lavorano al film e c’è piena collaborazione con le autorità di Santa Fe”.

La tragica morte della direttrice della fotografia

Un set maledetto quello del film Rust, visto alcune settimane fa su quello stesso luogo di lavoro si era verificato il drammatico incidente che ha provocato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, morta a 42 anni dopo essere rimasta ferita quando una pistola di scena (che doveva essere caricata a salve) scaricata dall'attore Alec Baldwin.

Le condizioni del regista ferito da Baldwin

In quella circostanza, oltre alla morte di Hutchins, era rimasto ferito Joel Souza, 48 anni, che era stato portato di corsa al Christus St. Vincent Regional Medical Center dopo che Baldwin aveva sparato con una pistola di scena. Souza era stato quindi dimesso dall'ospedale nel New Mexico pochi giorni dopo l'incidente e si prevede una guarigione completa.

Leggi anche Joel Souza è uscito dall'ospedale, come sta il regista di Rust ferito dalla pistola di Alec Baldwin

Alec Baldwin chiede la presenza di un poliziotto sul set

Una vicenda traumatica che ha lasciato il segno su Alec Baldwin, che subito dopo l'incidente ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Pochi giorni fa l'attore è però tornato a parlare via social, tornando sulla vicenda e invocando maggiori misure di sicurezza: "Ogni set di film o di serie tv che usa pistole, vere o false che siano, dovrebbe avere un poliziotto sul set, assunto dalla produzione, per sorvegliare specificamente la sicurezza delle armi".