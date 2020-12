Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road uscirà nel 2023. Lo ha annunciato la Warner Bros. insieme al ruolo della nuova protagonista del prequel: sarà Anya Taylor-Joy. L'attrice, diventata popolare per la miniserie Netflix La regina degli scacchi, eredita il ruolo che è stato di Charlize Theron nel film simbolo del 2015. Tutti i dettagli sono stati annunciati dalla casa di produzione.

Furiosa, quando esce il film

Furiosa è ancora in fase di pre-produzione e, coronavirus permettendo, la data d'uscita è stabilita per il 23 giugno 2023. Ancora una volta ci sarà George Miller dietro la macchina da presa, il papà della saga. Il film sarà scritto insieme a Nico Lathouris. Tra i co-protagonisti del film Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II. In Furiosa scopriremo la genesi del personaggio interpretato da Charlize Theron nel film "Mad Max: Fury Road". Il film di George Miller del 2015 ha ricevuto dieci candidature agli Oscar, aggiudicandosene ben sei: miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro.

Il successo di Anya Taylor-Joy

Dopo il grande successo con “La regina di scacchi”, Anya Taylor-Joy si è presa il centro della scena. Anche la piattaforma di contenuti on demand Netflix l’ha immediatamente valorizzata, non solo affidandole nuovi progetti, ma evidenziando quello che c’è già in catalogo con il suo nome. Parliamo di Peaky Blinders, nel quale l'attrice ha un piccolo ruolo: solo adesso che il suo volto è diventato “un nome”, Netflix le ha dedicato la foto anteprima della serie tv. È sempre più roseo il futuro di Anya Taylor-Joy, che eredita il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max. Cinque anni fa usciva il film, cinque anni fa debuttava l'attrice che sarà protagonista del prossimo capitolo di una saga appassionante.