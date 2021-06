Arriva “Il Giorno e la Notte”, il film girato in lockdown con gli attori diretti a distanza Arriverà su RaiPlay dal 17 giugno il nuovo film di Daniele Vicari, che è stato il primo esempio di “smart filming”, ovvero un’opera in cui il regista da casa sua ha coordinato il lavoro degli attori, a casa loro, a distanza e nel rispetto delle restrizioni. Insieme hanno deciso di usare la fantasia e la tecnologia per dare spazio alla creatività, per provare a fare il cinema nonostante tutto.

Il periodo di lockdown forzato iniziato nel marzo del 2020 ha costretto molte persone a riparametrare le proprie vite, il lavoro, le attività quotidiane. Molti processi sono stati forzati, velocizzati dalle circostanze e a risentire particolarmente della crisi scaturita dal Covid è stato il cinema. In quei mesi le produzioni, come tante attività, sono rimaste ferme e ci è voluto molto tempo per avere dei protocolli che permettessero la ripresa del settore.

Ma c'è chi in quei mesi ha utilizzato la fantasia per dare vita a un'opera che ingloba il concetto del resto a casa sia nella forma che nella sostanza. Si tratta di Il Giorno e la Notte, film di Daniele Vicari che è stato il primo film girato quando il mondo intero era in lockdown nell’isolamento totale e tutti i set erano chiusi. Per aggirare gli impedimenti delle restrizioni, il regista ha coordinato da casa sua il lavoro degli attori, che hanno realizzato le scene nelle loro stesse abitazioni. Insieme hanno deciso di usare la fantasia e la tecnologia per dare spazio alla creatività, per provare a fare il cinema nonostante tutto. Si può definire il primo esempio di smart filming.

Il Giorno e la Notte dal 17 giugno su RaiPlay

La realizzazione dell'opera è stata favorita anche da una trama in linea con le circostanze. Ne Il Giorno e la Notte, che sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay a partire dal prossimo 17 giugno, a causa di un attentato terroristico viene imposto alla popolazione di non uscire di casa: cosa accade alle coppie se costrette dentro le pareti domestiche, senza possibilità di fuga? È qui che arriva il momento del confronto, della verità e dei bilanci, senza scampo.

Il Giorno e la Notte è stato realizzato insieme agli attori protagonisti del cast Dario Aita, Elena Gigliotti, Barbara Esposito, Francesco Acquaroli, Isabella Ragonese, Matteo Martari, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Giordano De Plano. Lavoro importantissimo anche quello dei produttori Andrea Porporati e Francesca Zanza. Il film, distribuito in Italia da Fandango è prodotto dalla Kon-Tiki Film e scritto da Daniele Vicari insieme ad Andrea Cedrola, fotografia Gherardo Gossi, scenografia Beatrice Scarpato, costumi Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, suono in presa diretta Alessandro Palmerini, script supervisor Maria Vittoria Abbrugiati, montaggio del suono e mix Marco Saitta, montaggio effetti sonori Francesco Albertelli, montaggio Andrea Campajola, musiche originali di Teho Teardo.