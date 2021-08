Ashley Judd torna a camminare dopo l’incidente: il video che mostra i progressi dell’attrice Sono passati cinque mesi e tre settimane da quando Ashley Judd ha avuto un incidente in una foresta congolese, che le ha fatto correre il rischio di perdere l’uso della gamba. L’attrice, dopo una faticosa riabilitazione, ha mostrato ai suoi fan i progressi fatti. Ora riesce a camminare senza stampelle.

A cura di Daniela Seclì

Ashley Judd ha condiviso con i suoi tantissimi fan, gli straordinari progressi fatti dopo l'incidente. Lo scorso febbraio, l'attrice ha avuto un grave infortunio mentre si trovava nella foresta del Congo, ha riportato numerose fratture alla gamba e un danno ai nervi. Ha rischiato di non poter più camminare, ma oggi la ritroviamo in piedi e più battagliera che mai.

Le condizioni di salute di Ashley Judd dopo l'incidente

Ashley Judd ha pubblicato su Instagram una serie di video nei quali mette a confronto la sua situazione oggi, in cui riesce a camminare senza alcun aiuto e le sue condizioni di due mesi fa, dove era costretta ad aiutarsi con le stampelle (vedi video in alto, ndr). In un altro video, dimostra come ora sia in grado di muovere il piede. Il post è stato accompagnato dalle seguenti dichiarazioni:

"Cari amici, è con riverenza e anche un certo stupore che vi do questo aggiornamento. Oggi, cinque mesi e tre settimane dopo l'incidente nella foresta pluviale congolese, cammino di nuovo e con quale stile! Ho fatto un'escursione nel Parco Nazionale Svizzero. Entrando, mi sono sentita a mio agio, a casa nello spirito. La mia gamba e il mio piede hanno funzionato perfettamente. Ho camminato in salita, su superfici irregolari per un'ora. Poi sono scesa prestando attenzione ma con facilità. Ho riposato per ore in un prato, sulla terra fertile di Dio. Il giorno dopo, ho camminato di nuovo tra le alpi ticinesi, lavorando sodo ma consapevole di quanta forza devo ancora riottenere. Questa è la strada che mi aspetta, ma riesco a compiere le attività quotidiane, porto persino la legna da ardere nel nostro rifugio".

Dopo aver ringraziato i medici ha concluso: "Ci aspettavamo che il mio piede iniziasse a muoversi dopo un anno, ma nell'arco di quattro mesi ci ha spiazzato tutti. […] La mia gamba non sarà più la stessa, è una nuova gamba. E io la amo. Siamo amiche. Abbiamo fatto molta strada insieme e abbiamo una vita favolosa davanti".

L'incidente di Ashley Judd

Lo scorso febbraio, Ashley Judd si trovava in una foresta pluviale congolese per osservare i bonobo, scimpanzé a rischio di estinzione, quando ha avuto un grave infortunio e si è fratturata la gamba in quattro punti. Trasportata in ospedale, si è sottoposta a un intervento chirurgico durato otto ore. Dopo una lunga e faticosa riabilitazione, può finalmente cominciare a tirare un sospiro di sollievo: