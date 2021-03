Momento choc all'assegnazione dei César 2021, gli Oscar del cinema francese, con l'attrice Corinne Masiero, che è salita sul palco della manifestazione completamente nuda, in segno di protesta contro l’abbandono della cultura da parte del governo in tempi di pandemia. Inizialmente vestita da un un costume da asino, si è quindi spogliata, apparendo coperta soltanto di sangue e della scritta "Ridacci l’arte Jean" sulla schiena (rivolta al ministro della cultura Jean Castex). A trionfare ai premi è stata la commedia "Addio idioti" diretta da Albert Dupontel.

Chi è Corinne Masiero

A differenza di Golden Globe e altre manifestazioni, la cerimonia dei César si è svolta in qualche modo in presenza, pur con il distanziamento. Da tre mesi, però, i cinema in Francia sono chiusi e l'industria cinematografica sta soffrendo moltissimo, come nel resto del mondo. Corinne Masiero, 57 anni, è conosciuta soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film Louise Wimmer (2011), per il quale ha ricevuto una candidatura come miglior attrice ai Premi César 2013 e ai Premi Lumière dello stesso anno. Ha poi recitato anche in Un sapore di ruggine e ossa" con Marion Cotillard (2012) e "11.6" (2013). Sul piccolo schermo ha interpretato il ruolo del tenente Violette Retancourt nella serie poliziesca "Fred Vargas: Crime Collection" e dal 2015 è la protagonista di un'altra serie poliziesca, "Capitaine Marleau".

Tutti i vincitori dei César 2021

Di seguito tutti i premi. Da notare anche la vittoria dell'italiano Filippo Meneghetti con "Due", film di produzione francese.

Miglior film: Adieu les cons d'Albert Dupontel

Miglior regia: Albert Dupontel

Miglior attrice: Laure Calamy perAntoinette dans les Cévennes

Miglior attore: Sami Bouajila per Un fils

Miglior attrice non protagonista: Émilie Dequenne per Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Miglior attore non protagonista: Nicolas Marié per Adieu les cons

Miglior promessa maschile: Jean-Pascal Zadi per Tout simplement noir

Miglior promessa femminile: Fathia Youssouf per Mignonnes

Miglior sceneggiatura originale: Albert Dupontel pour Adieu les cons

Miglior sceneggiatura non originale: Stéphane Demoustier pour La Fille au bracelet

Migliori costumi: Madeline Fontaine per La Bonne Épouse

Miglior fotografia: Alexis Kavyrchine per Adieu les cons

Miglior scenografia: Carlos Conti per Adieu les cons

Miglior montaggio: Tina Baz per Adolescentes

Miglior suono: Yolande Decarsin, Jeanne Delplancq, Fanny Martin e Olivier Goinard per Adolescentes

Miglior musica originale: Rone perLa Nuit venue

Miglior opera prima: Deux di Filippo Meneghetti

Miglior film d'animazione: Josep di Aurel

Miglior film documentario: Adolescentes di Sébastien Lifshitz

Miglior film straniero: Drunk di Thomas Vinterberg

Miglior corto: Qu'importe si les bêtes meurent di Sofia Alaoui

Miglior corto animato: L'Heure de l'ours di Agnès Patron