Autobiografia inedita di Paul Newman trovata in Connecticut, nel 2022 verrà pubblicata Nel 2022 verrà pubblicata l’autobiografia inedita di Paul Newman, questo è quanto annunciato dall’editore Alfred A. Knopf, che si è occupato dell’operazione dopo la scoperta del manoscritto nella casa in Connecticut del divo. Un racconto in cui emerge l’uomo oltre che l’attore in tutte le sue sfaccettature.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i più grandi e iconici attori del cinema c'è Paul Newman, protagonista di film diventati veri e propri cult della storia della settima arte, impossibili da dimenticare. Nella sua abitazione in Connecticut dove attualmente vive ancora sua moglie, Joanne Woodward, è stata ritrovata una autobiografia nella quale l'attore aveva deciso di raccontare, senza remore, la sua vita: dal cinema a Broadway, dall'amore alle difficoltà. Nel 2022, come annunciato dall'editore Alfred A. Knopf, questo prezioso resoconto della vita del grande artista verrà pubblicato.

La prima autobiografia di Paul Newman

Era il 1980 quando Paul Newman decise di mettere mano alla sua prima autobiografia, nell'impresa decise di farsi affiancare dallo sceneggiatore Stewart Stern, con il quale intratteneva lunghe e intense conversazioni. Quanto era stato scritto dai due è stato rinvenuto solo poco tempo fa, nella grande casa nel Connecticut in cui il divo ha vissuto fino al giorno della sua scomparsa, avvenuta nel 2008, ad 83 anni, a causa di un tumore ai polmoni.

Paul Newman e la moglie Joanne Woodward, Getty Images

Attualmente il libro è nelle mani di Peter Gethers, che si sta occupando di rivedere l'intero manoscritto prima di darlo in via definitiva alle stampe e, nel commentare quanto letto il curatore ha dichiarato: "Non rifugge dai suoi demoni e il candore dell'attore è, di volta in volta, sorprendente, intelligente, divertente, autocritico e tenero". Si tratta di un'occasione unica, attraverso la quale ripercorrere la carriera di una delle più grandi icone del cinema hollywoodiano e non solo, vincitore di tre Oscar, di 7 Golden Globe e di un Emmy Award. Non solo il suo percorso nel mondo del cinema, che non è quello a cui siamo soliti assistere oggi, ma anche un viaggio intenso nel privato di un divo amato in ogni dove, che è riuscito a restare immortale.