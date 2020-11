Benjamin Mascolo e Bella Thorne saranno i protagonisti del nuovo Teen Moovie prodotto dalla Lotus Film Group e dai Rai Cinema, e distribuito dalla 01 Distribution. Il cantante e l'attrice americana che sono una coppia anche nella vita, come sanno i milioni di fan che li seguono, hanno iniziato le riprese del film a Roma lunedì 9 novembre 2020. La pellicola, il cui titolo è "Time is Up (To You)", sarà diretta da Elisa Amoruso, già dietro la macchina da presa per "Chiara Ferragni-Unposted" presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

La trama di Time is Up (To You)

Vivien è una studentessa piena di talento con una grande passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. L'amore per la scienza lo mette in ogni circostanza della sua vita, rischiando così di perdere l'opportunità di cogliere la felicità. Roy invece è un ragazzo tormentato e problematico. Ciò che lo tormenta è un trauma che ha vissuto quando era appena un bambino, ragion per cui ogni suoi desiderio sembra essere ostacolato dal passato che torna sempre a bussare alla sua porta. Ma anche la matematica ha le sue variabili e, come sempre accade, la vita riesce ad intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Il cast del film

Nel cast insieme a Bella Thorne (Il sole di mezzanotte – Midnight Sun, Sei ancora qui – I Still See You, The babysitter, Famous in love) e Benjamin Mascolo, al suo debutto come attore, Sebastiano Pigazzi (We are who we are), Bonnie Baddoo (Ruthless, Doctors), Giampiero Judica (The App, Uno di famiglia, Succede, All the Money in the World), Roberto Davide (Dr. Who, Rome), Nikolay Moss (vincitore di un Emmy Award per il suo ruolo da protagonista nella serie TV The Cobblestone Corridor) e Giulio Brizzi (Curon).

Il messaggio di Benjamin Mascolo

La giovane pop star, ex membro del duo "Benji e Fede" con cui ha raggiunto le vette più alte delle classifiche musicali italiane in questi anni, ha parlato ai suoi fan del suo progetto, pieno di emozione e adrenalina per questa nuova avventura e mostrando la sceneggiatura su Instagram scrive: "Entro nel mondo del cinema a cuore aperto, pronto a mettermi in gioco e imparare tanto da questa prima esperienza come attore protagonista di un film internazionale. Ho passato gli ultimi mesi tra lezioni di recitazione e preparazione atletica per il ruolo, con il supporto di un team di persone incredibili. Vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati man mano che procedo in questa nuova avventura. Grazie per tutto l’amore che mi state dando, con affetto il vostro… Roy. P.s Le sorprese non finiscono qua".