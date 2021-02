in foto: Petite Maman, foto da Berlinale.de

La Berlinale 2021 ha annunciato il programma dell'edizione che si svolgerà online a marzo, seguita (se tutto va bene) da un evento dal vivo a giugno. Non c'è nessun italiano tra i film in concorso, purtroppo, dopo l'exploit dell'edizione 2020 con Favolacce e Volevo nascondermi. Tra i nomi più importanti, segnaliamo certamente la francese Céline Sciamma, che torna dopo l'acclamato Ritratto della giovane in fiamme, e il coreano Hong Sangsoo (Another Country), che ai festival ha già vinto numerosi premi. Troviamo un po' d'Italia, in compenso, nelle sezioni collaterali, con Per Lucio di Pietro Marcello (il documentario su Dalla) e La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro, entrambi co-prodotti da Rai Cinema.

La Berlinale online e dal vivo

Il festival, come dicevamo, si terrà in due modalità. La prima è una kermesse in streaming dal 1 al 5 marzo, aperta soltanto agli addetti ai lavori del settore cinema e un numero selezionato di giornalisti, con la consegna dei premi da parte della giuria della Berlinale 2021 composta dal nostro Gianfranco Rosi, Mohammad Rasoulof, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Ildikó Enyedi, Jasmila Žbanić (tutti registi che hanno vinto l'Orso d'Oro). Poi, ci sarà una versione dal vivo in presenza, dal 9 al 20 giugno, aperta al pubblico, se l'andamento della pandemia lo consentirà. Sarà un'estate densa di festival, con Cannes dal 6 al 17 luglio, Locarno dal 4 al 14 agosto e Venezia dal 1° all'11 settembre.

I film in concorso al festival di Berlino 2021

Ecco la selezione del concorso. Si tratta di quindici titoli, per sedici nazioni rappresentate, tutti in anteprima mondiale. Due sono opere prime: quella dell'attore Daniel Brühl ("Rush", "Bastardi senza gloria") e quello di Dénes Nagy. Più in basso, i titoli delle sezioni principali del festival.

Albatros (Drift Away) di Xavier Beauvois

(Drift Away) di Xavier Beauvois Babardeal? cu buclucsau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn) di Radu Jude

di Radu Jude Fabian oder Der Gang vor die Hunde (Fabian – Going to the Dogs) di Dominik Graf

di Dominik Graf Ghasideyeh gave sefid (Ballad of a White Cow) di Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam

di Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy) di Ryusuke Hamaguchi

di Ryusuke Hamaguchi Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class) di Maria Speth

di Maria Speth Ich bin dein Mensch (I'm Your Man) di Maria Schrader

di Maria Schrader Inteurodeoksyeon (Introduction) di Hong Sangsoo

di Hong Sangsoo Memory Box di Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

di Joana Hadjithomas, Khalil Joreige Nebenan (Next Door) di Daniel Brühl

di Daniel Brühl Petite Maman di Céline Sciamma

di Céline Sciamma Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt? (What Do We See When We Look at the Sky?) di Alexandre Koberidze

di Alexandre Koberidze Rengeteg – mindenhol la?tlak (Forest – I See You Everywhere) di Bence Fliegauf

di Bence Fliegauf Természetes fény (Natural Light) di Dénes Nagy

di Dénes Nagy Una Película de Policías (A Cop Movie) di Alonso Ruizpalacios

Gli altri film della Berlinale 2021

Berlinale Special

Best Sellers di Lina Roessler

Courage di Aliaksei Paluyan

French Exit di Azazel Jacobs

Je suis Karl di Christian Schwochow

Language Lessons di Natalie Morales

Limbo di Cheang Soi

The Mauritanian di Kevin Macdonald

Per Lucio For Lucio di Pietro Marcello

Tides di Tim Fehlbaum

Tina di Dan Lindsay, T. J. Martin

Wer wir waren Who We Were di Marc Bauder

Berlinale Series

Entre hombres Amongst Men di Pablo Fendrik

Ich und die Anderen Me and the Others di David Schalko

It’s a Sin di Peter Hoar

Os últimos dias de Gilda The Last Days of Gilda di Gustavo Pizzi

Philly D.A. di Ted Passon, Yoni Brook

Snöänglar Snow Angels di Anna Zackrisson

Encounters

As I Want di Samaher Alqadi

Azor di Andreas Fontana

The Beta Test Der Betatest di Jim Cummings, PJ McCabe

Blutsauger Bloodsuckers di Julian Radlmaier

Das Mädchen und die Spinne The Girl and the Spider di Ramon Zürcher, Silvan Zürcher

Hygiène sociale Social Hygiene | Sozialhygiene di Denis Côté

Mantagheye payani District Terminal di Bardia Yadegari, Ehsan Mirhosseini

Moon, 66 Questions di Jacqueline Lentzou

Nous We di Alice Diop

Rock Bottom Riser di Fern Silva

The Scary of Sixty-First di Dasha Nekrasova

Vị Taste di Lê Bảo

Berlinale Shorts

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje Motorcyclist’s Happiness Won’t Fit Into His Suit di Gabriel Herrera

Les Attendants The Men Who Wait di Truong Minh Quý

Blastogenese X Blastogenesis X di Conrad Veit, Charlotte Maria Kätzl

Deine Strasse Your Street di Güzin Kar

Easter Eggs di Nicolas Keppens

Das Glitzern im Barbieblut Glittering Barbieblood di Ulu Braun

International Dawn Chorus Day di John Greyson

A Love Song in Spanish di Ana Elena Tejera

Luz de Presença A Present Light di Diogo Costa Amarante

More Happiness di Livia Huang

Nanu Tudor My Uncle Tudor di Olga Lucovnicova

One Hundred Steps di Bárbara Wagner, Benjamin de Burca

One Thousand and One Attempts to Be an Ocean di Wang Yuyan

Rehearsal di Michael Omonua

Si t’as un coeur Young Hearts di Émilie Vandenameele

Strange Object di Miranda Pennell

Vadim na progulke Vadim on a Walk di Sasha Svirsky

Ventana Window di Edgar Jorge Baralt

Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban Day Is Done di Zhang Dalei

Zonder Meer di Meltse Van Coillie

Panorama

Censor di Prano Bailey-Bond

Death of a Virgin, and the Sin of Not Living di George Peter Barbari

Dirty Feathers di Carlos Alfonso Corral

Genderation di Monika Treut

Glück Bliss di Henrika Kull

Kelti Celts di Milica Tomović

Der menschliche Faktor Human Factors di Ronny Trocker

Miguel’s War di Eliane Raheb

Mishehu Yohav Mishehu All Eyes Off Me di Hadas Ben Aroya

Le monde après nous The World After Us di Louda Ben Salah-Cazanas

Night Raiders di Danis Goulet

North By Current di Angelo Madsen Minax

Okul Tıraşı Brother’s Keeper di Ferit Karahan

Souad di Ayten Amin

Ted K di Tony Stone

Théo et les métamorphoses Theo and the Metamorphosis di Damien Odoul

A Última Floresta The Last Forest di Luiz Bolognesi

Die Welt wird eine andere sein Copilot di Anne Zohra Berrached

Yuko No Tenbin A Balance di Yujiro Harumoto

Forum

À pas aveugles From Where They Stood di Christophe Cognet

Anmaßung Anamnesis di Chris Wright, Stefan Kolbe

Doch rybaka Tzarevna Scaling di Uldus Bakhtiozina

Esquí Ski di Manque La Banca

The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation di Avi Mograbi

Garderie nocturne Night Nursery di Moumouni Sanou

The Inheritance di Ephraim Asili

Jai jumlong Come Here di Anocha Suwichakornpong

Juste un mouvement Just A Movement di Vincent Meessen

Mbah Jhiwo Mbah Jhiwo / Ancient Soul di Alvaro Gurrea

No táxi do Jack Jack's Ride di Susana Nobre

Qué será del verano What Will Summer Bring di Ignacio Ceroi

A River Runs, Turns, Erases, Replaces di Shengze Zhu

Sichuan hao nuren The Good Woman of Sichuan di Sabrina Zhao

Ste. Anne di Rhayne Vermette

Taming the Garden di Salomé Jashi

La veduta luminosa The Luminous View di Fabrizio Ferraro