Bill Cosby è fuori di prigione, la condanna per stupro è stata revocata Bill Cosby, uno tra i volti più noti della tv americana, è stato scarcerato dopo due anni di reclusione in seguito all’accusa di stupro. A decretare il ribaltamento di questa condizione è la Corte Suprema della Pennsylvania, dopo aver trovato un accordo stipulato prima della condanna che preveniva fosse accusato.

A cura di Ilaria Costabile

I motivi della scarcerazione di Bill Cosby

Nel 2018, quando fu confermata la condanna di stupro ai danni di Bill Cosby, la corte aveva stabilito che l'attore dovesse scontare dai tre ai dieci anni di prigione. Dopo averne scontati solamente due, l'83enne è stato scarcerato in seguito alla revisione di un accordo che l'attore ha stipulato nel 2005 con il procuratore distrettuale Bruce Castor, che prevedeva la rinuncia da parte di quest'ultimo a procedere in indagini sul conto di Cosby, in cambio di una testimonianza dell'attore in un processo civile. Stando a questa postilla, risalente a sedici anni fa, quindi, il comico americano avrebbe ottenuto la scarcerazione perché, secondo i procuratori distrettuali della Pennsylvania, la condanna non era “libera dai vincoli del giusto processo”.