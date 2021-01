La triste morte di Chadwick Boseman, scomparso a soli 43 anni per un tumore lo scorso agosto, non è stata soltanto un colpo durissimo per Hollywood ma ha anche bloccato in modo spiazzante i piani della Marvel, che sta preparando Black Panther 2 e ha già programmato di farlo uscire per l'8 luglio 2022. Come sarà possibile continuare la saga senza il suo protagonista? Finalmente, dopo mesi di dubbie e attese, questa domanda ha avuto una risposta. Su Deadline ha parlato Kevin Feige, boss dei Marvel Studios.

Addio a T’Challa, Chadwick Boseman non sarà sostituito

I fan di Boseman possono stare tranquilli: non ci sarà alcuno danno alla memoria dell'attore, con la sua sostituzione o peggio ancora la presenza di un "doppione" digitale. Nessun altro interpreterà il personaggio di T’Challa, supereroe e sovrano del Wakanda. L'idea è quella di approfondire il mondo dell'immaginario e ipertecnologico regno africano, che ha ancora moltissimo da raccontare.

Wakanda è un luogo da esplorare ulteriormente, con diversi personaggi e sottoculture. Questo è da sempre l'obiettivo principale della sequel. Non avremo un Chadwick in CG e non troveremo un altro attore che interpreti T’Challa. Ryan Coogler sta lavorando molto duramente in questo momento sulla sceneggiatura con tutto il rispetto, l'amore e il genio di cui dispone, il che ci dà grande conforto. Si è sempre trattato di promuovere la mitologia e l'ispirazione di Wakanda. Ora il nostro compito è anche quello di onorare e rispettare gli insegnamenti che ci ha lasciato Chad.

La morte di Chadwick Boseman

Per ora ogni accenno alla trama è top secret: è facile ipotizzare che in Black Panther 2 si parlerà della morte di T’Challa e che un altro personaggio erediterà il suo trono e il ruolo della Pantera Nera (forse la sorella Shuri interpretata da Letitia Wright, come accade temporaneamente nei fumetti). Di certo, Boseman appare insostituibile, anche per il grande affetto che circondava l'attore e il dolore seguito alla sua morte. Dopo Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee, uscito postumo, la sua ultima interpretazione è in Ma Rainey's Black Bottom, biopic con Viola Davis disponibile su Netflix.