Cameron Diaz ha lasciato il cinema: “Ora mi sento molto meglio” Cameron Diaz ha raccontato in una intervista il suo momento attuale, a sei anni dal ritiro assoluto dalle scene. L’ex attrice si è lasciata andare a un ragionamento molto profondo, spirituale e filosofico, raccontando di essersi sentita niente più e niente meno che una macchina: “Funzionava ma per me non era abbastanza”.

Cameron Diaz ha lasciato il mondo del cinema da diverso tempo e nel corso di un intervista con Kevin Hart, ha riflettuto sul suo momento attuale. Le manca il mondo di Hollywood? Le manca la vita sul set? A quanto pare, sembra proprio di no. Nel corso di "Hart to Heart", il talk show in onda su Peacock, condotto da Kevin Hart, Cameron Diaz è stata molto chiara e ha raccontato tutto quello che l'ha spinta a lasciare tutto e rivalutare la sua vita. Cameron Diaz è stata in passato stella assoluta del cinema americano con titoli che restano nella storia, da "Tutti pazzi per Mary" a "Cose molto cattive", da "Ogni maledetta domenica" a "Minority Report".

Le parole di Cameron Diaz

Cameron Diaz ha spiegato: "Quando fai qualcosa a un livello così alto per così tanto tempo, sei quella che ha il talento. Tutto di te è passato ad altre persone". Cameron Diaz si è lasciata andare a un ragionamento molto profondo, spirituale e filosofico, raccontando di essersi sentita niente più e niente meno che una macchina:

Non ho fatto nient'altro che questo, funzionava ma per me non era abbastanza. Amavo recitare, ma c'erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho avuto pace nella mia anima curandomi di me stessa.

La vita privata di Cameron Diaz

Cameron Diaz ha sposato Benji Madden, musicista, nel gennaio 2015. L'anno scorso, la coppia ha annunciato la nascita della loro figlia, Raddix Madden, che è nata tramite madre surrogata il 30 dicembre 2019. La coppia si era conosciuta dieci mesi prima grazie alla sua amica Nicole Richie. L'ultimo film di Cameron Diaz risale al 2014: "Annie – La felicità è contagiosa" diretta da Will Gluck.