in foto: Foto da HELLO! Türkiye

L'arrivo di Can Yaman in Italia ha scatenato il delirio delle fan che si sono letteralmente accalcate (alla faccia delle misure anti Covid) per vedere il loro beniamino. L'attore e sex symbol turco, noto per le soap opera DayDreamer – Le ali del sogno e Bitter Sweet – Ingredienti d'amore in onda con successo anche nel nostro Paese, è arrivato a Milano e Roma per registrare le ospitate in alcune trasmissioni televisive (C’è Posta per Te e Verissimo), ma non solo: nella Capitale ha incontrato Ferzan Ozpetek.

Can Yaman nel prossimo film di Ozpetek?

Il sito turco "HELLO! Türkiye" ha mostrato la foto dell'incontro tra Ozpetek e Yaman: "Sempre in contatto attraverso i social, si sono incontrati per la prima volta faccia a faccia a Roma e hanno parlato di progetti per il futuro". Dunque, il super divo da Istanbul sarebbe in trattative per lavorare con il regista di "La finestra di fronte" e "Mine vaganti". Ozpetek ha realizzato da poco il suo ultimo film "La dea fortuna" e tra i suoi nuovi progetti rientrerebbe anche una serie tv tratta da uno dei suoi film più famosi, "Le fate ignoranti". Non deve stupire il legame tra uno dei grandi autori del cinema italiano e l'attore delle soap del Bosforo, anche soltanto per la comune origine geografica: Ozpetek è di nazionalità turca e anche se vive in Italia dalla fine degli anni 70 ha scelto la sua prima patria come location per alcuni dei suoi film quali "Il bagno turco", "Harem Suare" e "Rosso Istanbul".

Chi è Can Yaman, l'attore idolo delle folle

Il modo in cui è stato accolto dalle fan a Milano come pure a Roma fa capire la misura della popolarità di Can Yaman presso il pubblico italiano. Le spettatrici l'hanno eletto a vero e proprio idolo in virtù del fascino da bel tenebroso e del successo delle sue produzioni distribuite anche in Italia. Nato ad Istanbul da un avvocato di origini albanesi-kosovare e da una professoressa di lettere macedone, Yaman è laureato in Giurisprudenza ma ha lasciato presto il praticantato per diventare attore. Il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan in "Bitter Sweet – Ingredienti d'amore", insieme a Özge Gürel, che recita con lui anche nella serie "Bay Yanlış", non ancora arrivata in Italia ma già cancellata in Turchia per calo d'ascolti. Su Canale 5 va in onda "DayDreamer – Le ali del sogno", dove recita al fianco di Demet Özdemir.