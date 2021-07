Cannes 2021, Dario e Asia Argento tenerissimi sul red carpet: è il festival di genitori e figli Il regista, per la prima volta attore nel film Vortex, è apparso sul red carpet del festival di Cannes 2021 con la figlia Asia. Le immagini sono bellissime, e confermano che questa edizione è dominata dalle coppie genitori-figli: tantissimi i casi, da Sean Penn con i figli Dylan e Hopper a Jane Birkin e Charlotte Gainsbourg.

La penultima serata del Festival di Cannes 2021 è dedicata all'anteprima del film coreano Emergency Declaration, ma i grandi protagonisti del red carpet sono Dario Argento e la figlia Asia, tenerissimi alla montée des marches in cui hanno catalizzato l'attenzione dei fotografi.

Dario Argento a Cannes 2021 come attore

Curiosamente, il Maestro del thriller italiano è al Festival non in qualità di regista, bensì come attore. Argento ha partecipato all'anteprima insieme alla delegazione del film Vortex, anch'esso nel programma del concorso, ma nella sezione Cannes Première. Diretto dal regista francese Gaspar Noé, uno dei nomi più cult e discussi del cinema contemporaneo (Irréversible, Enter the Void e Love), è una co-produzione tra Italia e Argentina che racconta gli ultimi giorni di una coppia di vecchi amanti. Una bella svolta per Argento: "È la prima volta che faccio l'attore ed ero inizialmente molto perplesso. Poi Noé mi ha rasserenato e ho scoperto che dovevo solo improvvisare su un tema che cambiava ogni volta e farlo insieme alla mia compagna sofferente". A Cannes, non poteva mancare la figlia Asia Argento, a lui legata da un rapporto fortissimo e spesso attrice dei suoi film.

Le coppie di genitori e figli viste a Cannes 2021

Questa edizione di Cannes è decisamente il festival di genitori e figli, il vero e proprio leitmotiv che lo ha percorso tutta la sua durata. Sono tante le "coppie" di questo tipo che abbiamo visto sul red carpet. Pensiamo a Charlotte Gainsbourg abbracciata alla madre Jane Birkin, cui ha dedicato un documentario, intitolato appunto Jane par Charlotte. O a Sean Penn che nel film Flag Day da lui diretto e interpretato ha voluto recitare con la figlia Dylan e il figlio Hopper (avuto dalla ex Robin Wright), al suo fianco alla manifestazione. Anche Tilda Swinton, è apparsa sul tappeto rosso con la sua con la sua Honor Byrne, mentre in passerella è apparsa la figlia di Julia Roberts Hazel Moder, però col papà Danny Moder. Tim Roth ha portato invece il figlio Michael sul red carpet del film Bergman Island.