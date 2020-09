C'è grande attesa per il nuovo progetto Sky, la serie tv sulla vita di Francesco Totti ‘Speravo de morì prima'. La serie ripercorre le tappe della carriera del Capitano, senza tralasciare naturalmente la vita privata. Non poteva mancare quindi, il racconto della storia d'amore con Ilary Blasi, moglie e madre dei tre figli Cristian, Isabel e Chanel. Nella serie tv il ruolo della showgirl è stato assegnato a Greta Scarano, l'attrice che nel 2019 abbiamo visto recitare a fianco di Alessandro Preziosi nella mini serie ‘Non mentire‘. Ma nella sua carriera sono diversi i ruoli di successo, da quello in ‘Un posto al sole‘, a ‘R.I.S. – Delitti imperfetti‘ e ‘Squadra Antimafia‘. Ora l'attrice si prepara ad interpretare la moglie di Totti che, tra l'altro, ha già conosciuto bene sul set. Ecco chi è Greta Scarano.

Chi è Greta Scarano

Nata il 27 agosto 1986 a Roma, Greta Scarano studia recitazione mentre porta avanti gli studi in Scienze Politiche. La passione per il teatro e per il cinema la porta a viaggiare tra l'Italia e gli Stati Uniti per girare diversi videoclip e cortometraggi, prima di sbarcare nelle fiction televisive. Il primo ruolo importante l'ha vista recitare nei panni di Sabrina Guarini nella soap ‘Un posto al sole‘. Arriverà la parte in ‘R.I.S. – Delitti imperfetti‘, in ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi‘ e in ‘Romanzo Criminale‘. Il suo curriculum vanta la partecipazione ne ‘I Liceali‘ e nel 2014 la parte in ‘Senza nessuna pietà‘, al fianco di Pierfrancesco Favino e nella serie tv ‘In nome della rosa'. In quanto alla sua vita privata, dopo essersi lasciata alle spalle la storia con il collega Michele Alhaique, Greta Scarano ha ritrovato l'amore con il regista salernitano Sydney Sabilia, conosciuto sul set di ‘Smetto quando voglio – Masterclass' e diventato il suo compagno di vita.

Il cast di ‘Volevo morì prima'

L'attesissima serie tv originale Sky andrà in onda nel 2021 e sarà visibile anche su NOW TV. Oltre al 27enne Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti, nel cast Monica Guerritore interpreta la madre di Totti Fiorella. Gianmarco Tognazzi è Luciano Spalletti, l'ultimo allenatore della carriera del Pupone. Giorgio Colangeli è il padre di Totti. Ci sarà poi Primo Reggiani nel ruolo di Giancarlo Pantano e Alessandro Bardani nel ruolo di Angelo Marrozzini. Gabriel Montesi e Marco Rossetti sono rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini e Federico Tocci interpretano i genitori di Totti da giovani. In quanto a Greta Scarano, l'attrice ha già fatto conoscenza con Ilary Blasi, come testimoniano le Instagram Stories della showgirl, che ha fatto visita sul set.