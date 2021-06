Ne avevamo parlato un anno fa, dopo l'annuncio dell'accordo della Mark Gordon Pictures: il remake di Altrimenti ci arrabbiamo si farà. Non saranno Salvatore Esposito e Alessandro Borghi a ereditare i ruoli che furono di Bud Spencer e Terence Hill, ma Edoardo Pesce e Alessandro Roja. Nel cast c'è anche Christian De Sica: lo stesso attore ne ha dato ufficialità nel corso di un programma in onda su Rai1, "Da noi a ruota libera".

Le parole di Christian De Sica

Christian De Sica, nel corso del programma, ha fatto il punto sulla sua carriera e ha parlato anche dei suoi progetti futuri, anticipando una chicca che molti fan del film sono stati felici di apprendere.

Ho fatto un sacco di cose quest’anno, adesso ho girato un film con Alessandro Siani che si chiama Chi ha incastrato Babbo Natale, che uscirà il prossimo Natale, e fra pochi giorni inizio un altro film che si chiama Altrimenti ci arrabbiamo… Sapete quel film con Bud Spencer e Terence Hill? Io farò il cattivo, mentre i ruoli di Bud Spencer e Terence Hill saranno di Alessandro Roja e Edoardo Pesce.

Altrimenti ci arrabbiamo, il cult movie

Altrimenti ci arrabbiamo (titolo originale: …altrimenti ci arrabbiamo!) è uno dei film più amati tra quelli realizzati da Terence Hill e Bud Spencer, diretto nel 1974 da Marcello Fondato. Ben e Kid, amici rivali, si contendono una dune buggy durante una gara al luna park. La sfida viene però interrotta dai perfidi scagnozzi del Capo, uno speculatore edilizio intenzionato a demolire il luna park e costruire una serie di grattacieli. Quando la dune buggy va in fiamme a causa di un incidente con questi scagnozzi, Ben e Kid iniziano una serie di peripezie per sfidare il malefico Capo e riavere indietro la loro preziosa dune buggy. Il film è attualmente disponibile su Disney+, il servizio di contenuti on demand della Disney.