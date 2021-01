I più romantici seguaci della Disney ricorderanno, senza dubbio, il film con protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey, stiamo parlando di "Come d'Incanto" che, come annunciato dalla nota casa di produzione, avrà un suo sequel. Notizia ancor più gradita, poi, è la conferma dei due attori che già 14 anni fa avevano fatto sognare il pubblico.

L'attore conferma la sua presenza

Ebbene sì, sono già trascorsi quattordici anni dal 2007, quando sul grande schermo comparvero una sognante Amy Adams nei panni di una principessa delle favole scaraventata nel mondo reale e quello che per tutti era ancora il Dottor Stranamore in Grey's Anatomy che vestiva i panni di un moderno principe azzurro. Ospite del talk show Good Morning America, Patrick Dempsey ha confermato che tornerà a ricoprire il ruolo di Philip e che le riprese di Come d'incanto 2, dovrebbero già svolgersi questa primavera:

Ho ricevuto da poco il copione del secondo film e sto iniziando a leggerlo. Condivideremo insieme gli appunti. Si parla della possibilità di girare in primavera e l’idea è entusiasmante. Amy Adams è stata assolutamente fantastica nel primo capitolo, è stato molto divertente farne parte.

Cosa si sa di Come d'incanto 2

Il film fu apprezzato ampiamente apprezzato dal pubblico, entrando tra i nuovi classici della Disney. La storia della principessa catapultata in un mondo in nulla somigliante a quello delle favole, ma nel quale riesce comunque a trovare "il vero amore" conquistò immediatamente gli amanti del genere romantico, che avevano amato già Patrick Dempsey, all'epoca nel pieno della sua popolarità. Non si sa ancora molto su quale sarà la trama del sequel, ma non sarà abbandonata l'atmosfera fantastica e fiabesca. I protagonisti, quindi, racconteranno il loro amore da favola che potrebbe essere incappato in qualche insidia, ma prima di scoprirlo toccherà aspettare ancora un po' di tempo.