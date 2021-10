È morta a 111 anni Ruthie Tompson, animatrice dei classici Disney: lavorò a Biancaneve Ruthie Tompson è morta a 111 anni: ha sfornato i classici dell’era d’oro, compreso il primo lungometraggio della Walt Disney Productions, “Biancaneve”, nel 1937. È stata una delle prime donne ad avere potere decisionale nelle produzioni classiche degli Studios, attiva fino al 1975, quando lavorò al suo ultimo film “Bianca e Bernie”.

È morta all'età di 111 anni una delle più importanti e significative animatrici della Walt Disney Productions: Ruthie Tompson. È stata una delle donne più importanti per gli studios, lavorando a tutti i classici più importanti, compreso il primo lungometraggio della Walt Disney, ovvero "Biancaneve" nel 1937. Artista di spessore incredibile, Ruthie Tompson è stata una delle prime donne del mondo dell'animazione, nonché tra le prime tre ad aver fatto parte dell'International Photographers Union a partire dal 1952. Amata e apprezzata dagli addetti ai lavori, Ruthie Tompson ha continuato a partecipare ad eventi commemorativi fino a pochi anni. Bob Iger, chairman Disney, in un comunicato: "Il suo lavoro eccezionale e il suo spirito pionieristico saranno per sempre di ispirazione per tutti noi".

Chi era Ruthie Tompson

Ruthie Tompson era nata nel Maine, ma era cresciuta a Hollywood. Prima di iniziare nel mondo del cinema, l'incontro che le ha cambiato la vita: quello con Walt Disney in persona. Entra così a far parte della squadra degli Studios nel dipartimento Ink and Paint in qualità di pittrice. La sua mano e la sua arte ha contribuito alla definizione di uno stile che ha catturato milioni di generazioni di bambini nel mondo e nel tempo. Dopo alcuni anni al dipartimento Ink and Paint passa all'animazione, occupandosi di ruoli decisionali e arrivare al controllo finale del film, pianificando scene e movimenti di macchine.

Bianca e Bernie è stato il suo ultimo lavoro

Ruthie Tompson si è ritirata nel 1975 lavorando al suo ultimo progetto: "Le avventure di Bianca e Bernie". Nel 2000 ha ricevuto il titolo di "Leggenda Disney" per il suo lavoro. Negli anni è stata fondamentale per capolavori classici Disney quali "Dumbo", "La bella addormentata", "Fantasia" e "Robin Hood", tutti film di grandissima importanza per l'animazione mondiale.