È morta Clare Peploe, sceneggiatrice regista e moglie di Bernardo Bertolucci. Aveva cominciato la carriera come assistente alla regia di Michelangelo Antonioni in "Zabriskie Point" (1970), aveva 79 anni. I due sono rimasti insieme fino alla scomparsa del cineasta premio Oscar nel 2018. Era la sorella di Mark Peploe, anche lui sceneggiatore e regista. La notizia della scomparsa, avvenuta ieri a Roma, è stata data dalla pagina Instagram Bernardobertolucciofficial.

Chi era Clare Peploe

La regista e sceneggiatrice Clare Peploe era nata nel 1942 a Dar es Salaam, in Tanzania, da genitori inglesi, Clare Peploe è cresciuta tra l'Inghilterra e l'Italia, Peploe ha iniziato a sviluppare già da giovane un interesse per il cinema e l'arte, studiando prima alla Sorbona di Parigi e poi all'Università di Perugia. Peploe ha cominciato l'attività nel cinema come assistente alla regia di Michelangelo Antonioni in "Zabriskie Point" (1970) e di Bernardo Bertolucci in "Novecento" (1976). "La luna" (1979), sempre di Bertolucci, ha segnato il suo esordio come sceneggiatrice. Dopo aver realizzato nel 1981 il corto "Couples and Robbers", candidato all'Oscar e al British Academy Award, nel 1987 Peploe ha girato il suo primo lungometraggio "Alta stagione", vincitore della Conchiglia d'Argento a San Sebastian. Nel 1995 ha diretto "Miss Magic" con Bridget Fonda e l'allora poco conosciuto Russell Crowe. Nel 2001 ha presentato a Venezia "Il trionfo dell'amore".

Le reazioni alla morte

"Siamo molto addolorati dalla scomparsa di Clare Peploe, cineasta e artista di grande valore, compagna di una vita di Bernardo Bertolucci, con la quale abbiamo progettato tanti lavori sull'archivio di Bernardo". Lo dice il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli: "È stato un vero privilegio aver conosciuto la sua grazia, la sua intelligenza, la sua leggerezza", aggiunge. Elisabetta Sgarbi (La Nave di Teseo): "Ciao Clare Peploe, donna gentile, elegante, colta, sceneggiatrice e regista di successo e qualità. Abbraccia Bernardo con tutti noi".