È venuta a mancare all'età di 89 anni, Haya Harareet, l'ultima star vivente di uno dei primi kolossal del cinema, ovvero Ben Hur che arrivo nelle sale cinematografiche nel 1959. L'attrice di origini israeliane si è spenta nella sua dimora nel Buckinghamshire, in Inghilterra, dove viveva ormai già da anni, dopo la morte del regista britannico Jack Clayton, con il quale era sposata. A dare la notizia della scomparsa dell'attrice è stata la nipote, Tamar Tessler, che vive in Israele dove ha dichiarato verranno sparse le ceneri della diva che si è spenta la scorsa notte nel sonno.

La carriera nel cinema

Nel film diretto da William Wyler interpretava Esther, la figlia di Simonide che si innamora del protagonista Giuda Ben-Hur a cui aveva prestato il volto l'attore Charlton Heston. Nonostante questo film avesse decretato la sua notorietà a livello internazionale, la carriera nel mondo del cinema era iniziata qualche anno prima e Haya Harareet aveva iniziato a farsi conoscere soprattutto per la sua bellezza. Nacque il 20 settembre del 1931 ad Haifa e il suo primo ruolo cinematografico fu nel film "Collina 24 non risponde", presentato al Festival di Cannes nel 1955. La Harareet fu una delle prime attrici provenienti da Israele a debuttare ad Hollywood.

Dopo la partecipazione in Ben Hur, lavorò con Basil Dearden, nel film "Il complice segreto" a fianco di Stewart Granger e La pelle che scotta (1962) di David Swift, si trasferì a Cinecittà, dove apparve nelle pellicole "Antinea", "L'amante della città sepolta" (1961) di Giuseppe Masini ed Edgar G. Ulmer, La leggenda di Fra Diavolo (1962) e L'ultima carica (1964), gli ultimi due diretti da Leopoldo Savona. Nel 1964, poi, si allontanò dalle scene e ricomparve solo nel 1993 nei panni di se stessa nel making of sul film Ben Hur, intitolato Ben-Hur: The Making of an Epic (1993).