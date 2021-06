È morta l’attrice Lisa Banes, era rimasta vittima di un incidente stradale a New York L’attrice di ‘Cocktail’ e ‘Gone Girl’, 65 anni, era rimasta vittima di un incidente stradale a New York, mentre attraversava Amsterdam Street a piedi per raggiungere la Julliard School. Stando alle prime ricostruzioni stava per incontrare la moglie Kathryn Kranhol, quando una motocicletta l’avrebbe travolta. Purtroppo le sue condizioni di salute erano apparse sin da subito molto gravi e si è spenta nella giornata di lunedì 14 giugno al Mount Sinai Morningside Ospital.

A cura di Giulia Turco

Lisa Banes è morta in seguito al tragico incidente stradale avvenuto a New York lo scorso 4 giugno, che le è costato un trauma cranico. L'attrice di ‘Cocktail‘ e ‘Gone Girl‘, 65 anni, era stata investita da una motocicletta mentre attraversava la strada a piedi per raggiungere la Julliard School. Purtroppo le sue condizioni di salute erano apparse sin da subito molto gravi: una persona vicina all'attrice ha fatto sapere che Lisa Banes si è spenta il 14 giugno. "Era una donna di grande spirito, gentilezza e generosità, dedita al suo lavoro, sia sul palco che davanti alla telecamera e ancor più a sua moglie, alla famiglia e agli amici", fa sapere la fonte. Lisa Banes era infatti sposata con Kathryn Kranhold e secondo le prime ricostruzioni sembra che stesse andando ad incontrarla, quando è stata investita.

La dinamica dell'incidente stradale

Lisa Banes era rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nell'Upper West Side di Manhattan di New York lo scorso venerdì 4 giugno. Secondo quanto aveva riportato il suo manager David Williams all'Associated Press, l'attrice "sarebbe stata investita da uno scooter o da una motocicletta vicino al Lincoln Centre, mentre attraversava Amsterdam Avenue per andare alla Julliard School". Immediato l'arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale Mount Sinai Morningside. Le sue condizioni però, erano apparse sin da subito piuttosto gravi. La polizia si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli sull'identità di chi ha investito l'attrice e al momento non è previsto alcun arresto o fermo da parte delle forze dell'ordine.

La carriera di Lisa Banes tra cinema e tv

Lisa Banes era conosciuta nel mondo del cinema quanto in tv. Tra i suoi ruoli più di successo, quello nel famoso "Gone Girl" con Ben Affleck nel 2014 e prima in "Cocktail" con Tom Cruise del 1988. Tra i lavori sul piccolo schermo spiccano le serie tv "Nashville", "Madam Secretary", "Masters of Sex" e "NCIS".