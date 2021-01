È morta Tanya Roberts, attrice americana e star degli anni '80, nota sul grande schermo per il suo ruolo della Bond Girl Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile (1985) accanto a Roger Moore, ma anche per il personaggio di Julie Rogers nella serie tv Charlie's Angels e per quello di Sheena, nell'omonimo film del 1984. L'attrice, riporta il sito americano TMZ, è scomparsa all'età di 65 anni per motivi di salute non legati al coronavirus. Avrebbe avuto un mancamento lo scorso 24 dicembre, mentre passeggiava con i suoi cani. Trasportata d'urgenza in ospedale, l'attrice non si sarebbe più ripresa.

La carriera di Tanya Roberts

Nata a New York, nel 1955, Tanya Roberts è stata un punto di riferimento nel cinema americano degli anni '80. Attrice e modella, il suo momento di celebrità è arrivato con 007 Bersaglio mobile del 1985, che l'ha vista recitare nei panni di una delle ragazze di Bond, a fianco di Roger Moore. L'anno precedente ha vestito i panni di Sheena, regina della giungla, il film fantasy che avrebbe ispirato la celebre serie televisiva degli anni 2000. Aveva esordito con un ruolo secondario nella serie tv Charlie's Angels, nei panni di Julia Rogers, che aiutava gli Angeli a risolvere i crimini. Negli anni '90 ha preso parte a diversi film thriller – erotici come Occhi nella notte, Patto a tre e Torbido desiderio e alla commedia Quasi incinta.

La vita privata di Tanya Roberts

Nel primi anni 2000 Tanya Roberts ha lasciato definitivamente il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla malattia del marito Barry Roberts, morto nel 2006. a 60 anni dopo quattro lunghi anni di battaglia contro un'encefalite. La coppia non ha mai avuto figli, ma l'attrice è stata zia di Zach Leary, figlio dello scrittore Timothy Leary nato da sua sorella Barbara Chase. Oggi lascia il suo ultimo marito Lance.