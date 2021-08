È morto Edward Asner, attore in Up e in Cobra Kai È morto il grande attore Edward David Asner, aveva 95 anni. Ha prestato il volto per personaggi che sono rimasti nell’immaginario collettivo, in ultimo il burbero Sid Weinberg in “Cobra Kai”, ma è stato soprattutto l’attore che ha prestato volto e voce a Carl, il protagonista di “Up”, l’iconico film Disney Pixar.

La carriera di Edward Asner

Edward Asner ha avuto una carriera lunghissima e pluripremiata. Ha vinto sette Emmy Awards, cinque dei quali per il personaggio di Lou Grant in "The Mary Tyler Moore Show". Specializzato nei ruoli "da burbero", tanto è vero che anche in Cobra Kai – la serie Netflix sequel di Karate Kid che presto sarà disponibile con la quarta stagione – prende il ruolo del patrigno di Johnny Lawrence. È stato anche un attivista politico, si è sempre battuto in favore dei diritti di tutti, anche di quelli degli animali. Tra le serie tv: "Rich Man, Poor Man" e "Roots", in cui interpretava un capitano di una nave negreria.

Il capolavoro Disney Pixar

Edward Asner è stato Carl Fredricksen nell'iconico film del 2009 – Disney Pixar – Up. Nel film: Edward Esner è Carl, un venditore di pallonicini di 78 anni sta per esaudire il sogno di una vita: volare in Sud America con la propria casa. Accompagnato nel viaggio da un boyscout di 8 anni, i due affrontano mostri e furfanti di ogni tipo. Edward Asner è stato protagonista anche in alcuni episodi delle serie più famose dell'ultimo periodo, tra questi: The Good Wife, The Middle, Grace and Frankie, Hot in Cleveland e ER. Edward David Asner è nato il 15 novembre 1929 a Kansas City ed è stato sposato con Nancy Sykes nel 1959. Da questo matrimonio sono nati tre figli. Alla fine del divorzio, nel 1988, l'attore ha sposato – dieci anni dopo il primo matrimonio – Cindy Gilmore.