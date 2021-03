Candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista in "Chi ha paura di Virginia Wolf", celebre interprete in numerose serie tv, George Segal è morto all'età di 87 anni. L'attore americano è morto il 23 marzo in California, dove viveva, "per complicazioni dovute ad un'operazione di bypass cardiaco", ha spiegato la moglie all'Hollywood Deadline che ha riportato la notizia.

La carriera di George Segal nel cinema

Nato nel 1934 nello Stato di New York, George Segal aveva debuttato nel cinema nei primi anni '60, esordendo con un piccolo ruolo in "The Longest Day", film sull'invasione della Normandia. Ma è soltanto qualche anno dopo, con "Chi ha paura di Virginia Wolf", il dramma familiare diretto da Mike Nichols, che Segal fu consacrato al successo accanto a grandi nomi del cinema come Elizabeth Taylor e Richard Burton. Negli anni ‘6o ha lavorato con registi leggendari come Stanley Kramer e recitato in più di cinquanta film fino al 2010. Oltre alla candidatura agli Oscar, nel 1974 ha ricevuto il Golden Globe come miglior attore in una commedia, "Un'amante in braccio, una donna sulla schiena".

I successi di George Segal nelle sitcom

In tempi più recenti George Segal era particolarmente noto per i suoi ruoli nelle sitcom americane. Il suo personaggio più iconico è stato quello di Pops Solomon, nella serie "The Goldbergs". Fra i primi ad annunciare la notizia, il creatore della serie Adam F. Goldberg, che lo ha voluto sul piccolo schermo come la versione del suo vero nonno: "Oggi abbiamo perso una leggenda", ha scritto su Instagram. "È stato un vero onore essere una piccola parte della straordinaria eredità di George Segal. Per puro destino, ho deciso di scegliere la persona perfetta per interpretare Pops. Proprio come mio nonno, George era un ragazzino con una scintilla magica. Penso che questi i ricordi dicono tutto".