È morto l’attore Carlo Alighiero, fu protagonista in teatro, in tv e nel Cinema

È morto oggi Carlo Alighiero, attore, doppiatore, regista e voce storica dell'Omero dello sceneggiato Rai Odissea di Franco Rossi. È scomparso l'11 settembre Alighiero, che aveva 94 anni, a seguito di una breve malattia. Nato nel 1927 a Ostra, Alighiero è stato un volto e una voce famosa e riconoscibile della Cultura italiana, spaziando tra le sue varie arti, attraversando la storia del teatro, ma anche della tv e del Ciname, spesso assieme alla moglie, Elena Cotta anch'essa attrice e doppiatrice. Studente sia dell'Accademia di belle arti di Brera a Milano e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica a Roma, Alighiero è stato allievo, tra gli altri di Vittorio Gassman e di Silvio D'Amico

Tra l'inizio degli anni 50 e i primi anni 60 è stato il teatro la sua arte principale, frequentando stabilmente alcune compagnie, come quelle del teatro stabile di Padova, quella di Trieste e quella di Bari, che gli sono servite per crescere sempre più fino a formare la sua compagnia, assieme proprio alla moglie: la compagnia Elena Cotta-Carlo Alighiero con Elsa Vazzoler si trasformò poi nella Cooperativa gruppo A.T.A. con cui hanno interpretato alcune delle grandi opere classiche del teatro mondiale e, come ricorda Wikipedia: "Come autore teatrale ha scritto ‘Puccini e la luna', dedicato a Giacomo Puccini e alla sua Turandot di cui ha curato e interpretato la messinscena. Fra gli altri suoi lavori come autore: ‘La città del sole', testo tratto da Tommaso Campanella; ‘Ballata di Tommaso Campanella', scritto con Mario Moretti e ‘La commedia dell'arte e il teatro comico', da Carlo Goldoni".

Ma la sua carriera teatrale a un certo punto è corsa parallela con quella televisiva e cinematografica recitando nel Maigret di Gino Cervi e nel Tenente Sheridan di Giallo Club che lo rese popolare al grande pubblico, ma la sua carriera è costellata anche di presenze in sceneggiati come "Una tragedia americana" (1962), "Lawrence d'Arabia" (1969), "E le stelle stanno a guardare" (1971), "Napoleone a Sant'Elena" (1973) e fiction come "Buio nella valle" (1984) e "Doppio segreto" (1998) oltre ad aver partecipato in alcuni spaghetti western e b-movie diretto da registi come Lucio Fulci, Dario Argento, Sergio Martino e Damiano Damiani, tra gli altri. I funerali si terranno martedì 14 settembre a Roma, alle 11 a San Francesco a Ripa.