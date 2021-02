È morto Mike Henry, attore americano noto per il suo iconico ruolo di Tarzan nel film degli anni '60, ma anche ex giocatore della National Football League. Il divo si è spento a 84 anni lo scorso 8 gennaio, presso il St. Joseph Medical Center di Burbank, come riporta Variety solo quasi un mese dopo la sua morte. Da anni soffriva del morbo di Parkinson e di un'encefalopatia traumatica cronica.

Mike Henry, l'incidente sul campo da football

Oltre alla sua carriera nel cinema Henry è stato un ex giocatore di football per la National Football League. Proprio durante un incontro sportivo, il divo si ferì alla testa e da allora sarebbero iniziati i suoi problemi di salute. Allora giocava per i Los Angeles Rams (1961-1964). A causa di un grave colpo durante una partita, il giocatore fu costretto a ritirarsi. Da allora soffriva di una encefalopatia traumatica cronica, poi degenerata nel morbo di Parkinson.

Mike Henry è stato il Tarzan degli anni '60

Interrotta la sua carriera sportiva, per Mike Henry è iniziato il successo nel mondo del cinema, in particolare con il suo memorabile ruolo di Tarzan per il suo fisico statuario. Fu proprio durante una delle sue ultime partite di football infatti, che Henry venne notato da un produttore che gli propose un provino. Così sul finire degli anni '60, recitò nella trilogia di film basati sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs "Tarzan nella Valle dell'Oro", "Tarzan e il Grande Fiume" e "Tarzan e il figlio della giungla". Grazie alla sua immagine possente, una decina di anni dopo è arrivata la fame nelle commedie d'azione come Il bandito e la Madama con Burt Reynolds. Dopo diversi ruoli cinematografici e televisivi, l'attore ha lavorato dietro le quinte per il resto della sua carriera, fino a quando il morbo di Parkinson lo ha costretto a ritirarsi, nel 1988.