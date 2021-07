È morto Richard Donner, il regista dei Goonies e di Superman Donner era noto nel mondo del cinema per aver diretto il primo film di Superman (1978), i famosissimi Goonies oltre ai film di Arma Letale. Richard Donald Schwartzberg, nome di battesimo, è nato nel Bronx il 24 aprile 1930, le cause della morte non sono state rese note. Nel corso della sua carriera ha diretto oltre 25 telefilm e ha firmato, tra i tanti, i Goonies, il primo film di Superman e Arma Letale.

A cura di Giulia Turco

Richard Donner è morto a 91 anni, ha fatto sapere Variety dopo che la Donner Productions, società di produzione del regista statunitense, ha confermato la notizia. Donner era noto nel mondo del cinema per aver diretto il primo film di Superman (1978), i famosissimi Goonies oltre ai film di Arma Letale. Richard Donald Schwartzberg, nome di battesimo, è nato nel Bronx il 24 aprile 1930, le cause della morte non sono state rese note.

La carriera di Richard Donner nelle serie tv

Dopo aver studiato economia e teatro alla New York University, Richard Donner ha iniziato la sua carriera come attore, dedicandosi presto alla regia televisiva per alcuni spot pubblicitari. Negli anni 50 ha iniziato a mettersi dietro la macchina da presa per diversi telefilm, tra i quali il wester Ricercato vivo o morto con Steve McQueen. Donner vanta oltre 25 serie tv, come Get Smart, Selvaggio west, L'isola di Gilligan, L'uomo da sei milioni di dollari, Kojak e lo show per bambini dei Banana Splits. Nell'87 ha prodotto il cult Ragazzi perduti, un mix di horror e genere comico simile a quello dei Goonies.

I film diretti da Richard Donner

Dopo la regia del primo film The Omen con Gregory Peck e Lee Remick, Donner ha la sua grande occasione con il primo storico film di Superman nel quale comparivano Marlon Brando, Gene Hackman e Christopher Reeve. Nel 1985 ha firmato I Goonies, in collaborazione con Steven Spielberg e Chris Columbus. Ha diretto le saghe di Ultimo figlio, con il Generale Zod come nemico di Clark Kent, e Fuga da mondo bizzarro. Nel 2006, uno dei suoi ultimi lavori, Solo 2 ore, del 2006, con Bruce Willis. Insieme alla moglie Shuler ha prodotto importanti blockbuster del calibro di X-Men (del 2000) che ha incassato 297 milioni di dollari in tutto il mondo e il suo prequel di successo del 2009, X-Men Origins: Wolverine, che realizzò al botteghino 379 milioni di dollari.