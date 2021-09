È morto Siddharth Shukla, la stella del cinema indiano stroncato da un infarto a 40 anni Siddharth Shukla, 40 anni, modello e stella assoluta del cinema indiano, è morto stroncato da un infarto. È stato l’Hindustan Times a dare la notizia, riportando le parole del medico legale del Cooper Hospital di Mumbai. Disposta l’autopsia per chiarire le circostanze della morte. Era uno degli attori e modelli più popolari in India.

La carriera di Siddharth Shukla

Siddharth Shukla ha fatto il suo debutto in televisione con lo show "Babul Ka Aangann Chootey Na" nel 2008 e da quel momento la sua carriera ha avuto un'incredibile impennata. Nel 2014, il suo debutto al cinema con il film "Humpty Sharma Ki Dulhania". Il film è stato un successo assoluto, che ha fatto crescere la sua popolarità, aumentata a dismisura con la partecipazione a Bigg Boss, la versione indiana del Grande Fratello, nel 2019, edizione che finirà per vincere. Vince un'altro reality l'anno successivo, dal titolo indiano Khataron ke Khiladi, basato sul format americano Fear Factor, una competizione tra più personaggi famosi attraverso prove sempre più estreme. Nello stesso anno è stato uno dei giudici di India's Got Talent.