Eddie Deezen, il “nerd” di Grease arrestato per disturbo della quiete pubblica in un ristorante Stando a TMZ, l’attore sarebbe andato tutte le furie e avrebbe perso le staffe, urlando e cercando di fuggire dalla polizia. Piatti per aria, pietanze scaraventate contro gli agenti. L’attore avrebbe persino cercato di nascondersi dietro ad una donna pur di non farsi prendere. Una scena che non ha nulla da invidiare al copione di un film.

A cura di Giulia Turco

Eddie Deezen è l’attore statunitense di 64 anni noto per aver interpretato il personaggio del nerd Eugene Felsnic nell’iconico film musical Grease. Non è la prima volta che Deezen incappa in qualche guaio con la giustizia. Recentemente infatti è stato accusato di molestie dalla cameriera di un locale nel quale era stato come cliente, mentre il 16 settembre i media americani hanno fatto sapere che l’attore è stato persino arrestato in un locale di LaVale, nello Stato del Maryland dal quale proviene.

Eddie Deezen arrestato dopo aver aggredito i poliziotti

Stando a quanto riporta il ben informato sito americano TMZ, Eddie Deezen avrebbe fatto una scenata davanti alla clientela e allo staff del ristorante rifiutandosi di uscire nonostante fosse stato inviato ad andarsene. L’attore sarebbe andato tutte le furie e avrebbe perso le staffe, urlando e cercando di fuggire dalla polizia che nel frattempo era intervenuta per riportate l'ordine pubblico. Piatti per aria, pietanze scaraventate contro gli agenti. L’attore avrebbe persino cercato di nascondersi dietro ad una donna pur di non farsi prendere. Una scena che non ha nulla da invidiare al copione di un film.

Le accuse di cui dovrò rispondere l'attore di Grease

C'è persino un video che ha circolato su Facebook che mostra chiaramente, seppur da lontano, la scena in cui l'attore viene allontanato dagli agenti e trascinato con la forza lungo la strada fuori dal locale. L'attore lamenta che potrebbe essere ferito. Per lui ora, che è stato scortato in cella, le accuse sono di aggressione di secondo grado, disturbo della quiete pubblica e invasione della proprietà privata. La polizia indagherà sul caso per capire se questo sfogo abbia una qualche connessione con l'episodio che gli è costata la denuncia per molestie alla cameriera di qualche mese prima.