Fast & Furious non finirà mai: ecco anche lo spin off al femminile con Charlize Theron Il capitolo 9 in uscita ad agosto dovrebbe preludere al gran finale del decimo e ultimo film. La saga, però, continua a espandersi e dopo Hobbs e Shaw è in lavorazione un nuovo spin off, dedicato al gentil (si fa per dire) sesso: al centro, la cyberterrorista Cipher cui dà volto Charlize Theron.

A cura di Valeria Morini

Per gli amanti di Fast & Furious che già piangono pensando che il numero 9 (in sala il 18 agosto) dovrebbe essere il penultimo capitolo con Dominic Toretto e soci: tranquilli, il franchise è ancora tutt'altro che defunto. Il futuro è ora in mano agli spin off e dopo Hobbs & Shaw ne arriverà anche uno incentrato – finalmente – su un personaggio femminile. La scelta è ricaduta su Cipher, l'affascinante antagonista interpretata dalla stupenda Charlize Theron.

Il successo di Fast & Furious

Nata come una sorta di variazione sul tema di Point Break, quella di Fast & Furious è diventata rapidamente una delle saghe più redditizie di Hollywood. Da action puro è virata verso i contorni della spy story, ruotando intorno al personaggio di Dominic Toretto / Vin Diesel, con il co-protagonista Brian O'Conner uscito di scena a causa della tragica morte dell'attore Paul Walker (una triste circostanza che ha portato i fan ad affezionarsi ancora di più al mondo di F&F). Arricchitosi negli anni con volti cult come Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell e John Cena, il franchise comprende ad oggi 9 film, uno spin off (il già citato Hobbs & Shaw), due corti, una serie animata, i diversi videogiochi. A tutto ciò si aggiungeranno il decimo film, molto probabilmente l'ultimo, e per l'appunto la pellicola dedicata alla Theron.

Chi è Cipher di Fast & Furious

Si parla anche di un film tutto al femminile, in linea coi tempi del MeToo e dell'inclusività, ma non è chiaro se questo progetto e il film su Cipher siano la stessa cosa o lavori differenti. A confermare a Variety lo sviluppo di un film sul suo personaggio è stata la stessa Theron, ormai pienamente a suo agio nei panni dell'eroina action (dalla Furiosa di Max Max a Atomica Bionda. Bellissima e letale, Cipher è una spietata cyberterrorista apparsa per la prima volta in Fast & Furious 8, dove obbliga Toretto a lavorare per lei, e presente anche nel capitolo 9: qui assolderà il fratello di Dominic, interpretato da John Cena.