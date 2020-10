01 Distribution ha rilasciato le prime immagini di "Freaks Out", con il teaser trailer ufficiale di quello che è certamente uno dei film più attesi della nuova stagione cinematografica. Mentre i grandi blockbuster internazionali spostano le uscite per la pandemia, il nuovo film di Gabriele Mainetti mantiene la data d'uscita del 16 dicembre 2020. Segnerà la rinascita delle sale di cui il cinema ha tanto bisogno? Nell'attesa, questa brevissima anticipazione di quello che vedremo sullo schermo promette benissimo.

Il trailer completo di Freaks Out in arrivo il 13 ottobre

Si tratta di un filmato di meno di un minuto, che offre un assaggio in attesa del trailer vero e proprio previsto il 13 ottobre. Film dalla gestazione lunga e complessa, il secondo film di Mainetti dopo la rivelazione di "Lo chiamavano Jeeg Robot" sembra confermarsi, come da aspettative, un film grandioso e molto ambizioso. Queste prime immagini, che ricordano il cinema di Tim Burton, mostrano la vita dei protagonisti in un circo, nella Roma del 1943.

Freaks, trama e cast del film di Gabriele Mainetti

"Freaks Out" si ambienta infatti nella capitale ai tempi del secondo conflitto mondiale e vede come protagonisti i fenomeni da baraccone Matilde, Cencio, Fulvio e Mario: i quattro vivono come fratelli nel circo di Israel, ma alla misteriosa scomparsa di quest'ultimo, forse in fuga o forse catturato, restano soli nella città occupata dai nazisti. C'è però qualcuno che si interessa a loro, con un piano che potrebbe cambiare non solo il loro destino ma anche il corso della Storia. Il cast comprende Claudio Santamaria (Fulvio), Pietro Castellitto (Cencio), Giancarlo Martini (Mario), Aurora Giovinazzo (Matilde) e Giorgio Tirabassi (Israel). La sceneggiatura è a cura di Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti.