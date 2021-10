Free Guy – Eroe per gioco con Ryan Reynods tra i più visti su Disney+: sequel in arrivo “Free Guy – Eroe per gioco” è disponibile per gli abbonati Disney+ dal 6 ottobre. In poco più di due settimane, il film è risultato essere uno dei più visti sulla piattaforma. In esclusiva su Fanpage.it e Youmedia, una scena inedita del film diretto da Shawn Levy con Ryan Reynolds. L’attore, intanto, ha confermato la produzione di un sequel del film.

Dopo l'uscita al cinema, registrando peraltro ottimi incassi, "Free Guy – Eroe per gioco" è disponibile per gli abbonati Disney+ dal 6 ottobre. In poco più di due settimane, il film è risultato essere uno dei più visti sulla piattaforma. Le buone notizie non finiscono qui perché la Disney ha ufficializzato la produzione di un sequel, come ha fatto sapere Ryan Reynolds, grande protagonista di questa action comedy che gioca con tantissimi riferimenti del mondo dei videogiochi. In esclusiva su Fanpage.it e Youmedia, una scena eliminata del film – disponibile nella versione home video del film.

La trama di Free Guy – Eroe per gioco

Ryan Reynolds interpreta Guy, un cassiere di banca che scopre di essere una pedina di un video game, decide così di diventare l'eroe della sua storia, che lui stesso riscrive. Ora, in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere quello che salva il mondo a modo suo, prima che sia troppo tardi. Guy si muove in Free City, quello che è un videogame open world sviluppato da Soonami Games. Il suo codice sorgente è stato rubato da un gioco inedito chiamato Life Itself, sviluppato da Walter "Keys" McKey e Millie Rusk, e utilizzato dallo sviluppatore capo di Soonami, Antwan Hovachelik, per creare Free City. Da allora Keys ha trovato un lavoro a Soonami, mentre Millie trascorre del tempo all'interno di Free City come il suo avatar Molotov Girl per trovare prove del codice che lei e Keys avevano scritto e per dimostrare che sono i legittimi proprietari del codice.

Il cast del film

Questo è il cast del film: Ryan Reynolds nel ruolo di Guy, Millie Rusk / Molotov Girl, interpretata da Jodie Comer, Walter "Keys" McKeys, interpretato da Joe Keery, Buddy, interpretato da Lil Rel, Howery.Mouser, interpretato da Utkarsh Ambudkar, Antwan interpretato da Taika Waititi, Keith, interpretato da Matty Cardarople: un giocatore che ha come alias Revenjamin Buttons nel gioco, Revenjamin Buttons, interpretato da Channing Tatum: l'avatar di Keith. Nel film ci sono – per la prima volta – i cameo di diversi videogiocatori professionisti e streamers di Twitch che commentano il film/gioco attraverso i loro canali. Questi sono: Jacksepticeye, Ninja, Pokimane, DanTDM e LazarBeam.