George Clooney aprirà una scuola di cinema destinata alle minoranze George Clooney ha abbracciato un nuovo progetto di natura socio-culturale. L’attore, sempre attivo nel campo, ha deciso di aprire una scuola per le maestranze cinematografiche nel distretto di Los Angeles e dedicata alle minoranze. Nel settore, infatti, sono pochi gli addetti ai lavori non bianchi e secondo il divo è arrivato il momento di rendere più inclusivo il cinema, a partire dal dietro le quinte.

A cura di Ilaria Costabile

Non è una novità il fatto che George Clooney si sia sempre prodigato per cause di natura sociale e umanitaria, in tanti anni di carriera svariati sono i progetti da lui abbracciati con l'intento di aiutare i soggetti più deboli. Come riportato dal New York Times, il divo di Hollywood ha messo le mani su una nuova iniziativa che riguarda l'apertura di una scuola dedicata alle maestranze cinematografiche nel distretto di Los Angeles. Un'idea che nasce dall'esigenza di rendere il mondo del cinema ancora più inclusivo, dal momento che l'accademia sarebbe destinata alle minoranze.

Il progetto di George Clooney

Sono pochi, infatti, gli addetti ai lavori in campo cinematografico a non essere bianchi, il progetto che attualmente è sostenuto anche da attori come Don Cheadle e Kerry Washington, vuole aprire nuove strade ai futuri costumisti, scenografi, cameraman, insomma tutti coloro che hanno questa forte passione nel settore e finora non hanno mai avuto l'opportunità di accedervi senza imbattersi in difficoltà. I progetto è stato discusso dall'attore con il suo agente Bryan Lourd e il suo socio Grant Heslov, con cui ha convenuto che una piccola rivoluzione nel settore sia necessaria e, di fatti, l'attore ha dichiarato: "Questo è il momento perfetto per convincere le persone a partecipare perché sono tutti con gli occhi puntati. Non ha senso che Los Angeles non sia parte di questo movimento in grado di coinvolgere più persone sottorappresentate".

Come sarà la scuola

La scuola ha già una location: si chiamerà Roybal School of Film and Television Production, dovrebbe essere aperta nell’autunno del 2022 e sarà ubicata all’interno dell’Edward R. Roybal Learning Center. L'idea sarebbe quella di mettere in contatto più scuole dell'area di Los Angeles, in modo che il progetto possa estendersi più rapidamente e capillarmente. Adesso Clooney e gli altri attori e soci stanno cercando professionisti del settore che, poi, diventeranno docenti con i quali gli iscritti potranno imparare tramite stage ed esperienze curriculari.