Halloween Kills, il ritorno al cinema di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode Il 21 ottobre 2021 arriva nelle sale “Halloween Kills”, il secondo capitolo della trilogia firmata da David Gordon Green, ispirata all’originale di John Carpenter. Protagonista come negli Anni Settanta, è Jamie Lee Curtis, pronta liberarsi per sempre della furia omicida di Michael Meyers che, infatti, non è morto come tutti credevano.

A cura di Ilaria Costabile

Gli appassionati del genere horror, ma soprattutto della saga di Halloween, hanno atteso con ansia il secondo capitolo della nuova trilogia firmata da David Gordon Green. Si tratta, per l'appunto, di "Halloween Kills", che arriva nelle sale cinematografiche il 21 ottobre, a distanza di tre anni dal primo film della nuova saga. Michael Meyers è pronto per uccidere ancora, mentre Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis non ha intenzione di attendersi ed è determinata a fermarlo.

La trama di Halloween Kills

Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Jamie Lee Curtis ha ricevuto anche il premio alla carriera. In questo secondo capitolo della storia ritroviamo Laurie, sua figlia Karen e la nonna Allyson che, pensando di aver finalmente sconfitto il più cruento e spietato degli assassini in circolazione, per l'appunto Michael Meyers, pensano di poter riprendere nuovamente la loro vita, ma ben presto capiranno che le loro speranze sono ormai vane e che, infatti, l'uomo è ancora vivo e perfettamente in grado di uccidere ancora. Le tre donne, quindi, cercano di mettere in guardia la cittadina di Haddonfield dalla furia omicida di Meyers e si uniscono ad un gruppo di sopravvissuti alla prima mattanza, convinti che unendo le forze

Il successo della saga

"Halloween Kills" sarebbe dovuto uscire ad ottobre 2020, ma l'arrivo sul grande schermo è stato posticipato di un anno, di conseguenza, il terzo film che chiude questa nuova trilogia arriverà nelle sale ad ottobre del 2022. Il primo capitolo della trilogia diretta da David Gordon Green e ispirata ai personaggi ideati da John Carpenter che, negli Anni Settanta, gettò le basi dell'horror come oggi lo conosciamo, ottenne al botteghino degli incassi da capogiro, superando i 250 milioni di dollari, ottenendo il record dei film che hanno composto il franchise in quasi quarant'anni.