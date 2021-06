I am Zlatan al cinema dal 10 settembre, Ibrahimovic condivide il trailer del film sulla sua vita Zlatan Ibrahimovic ha condiviso su Twitter il trailer del film “I am Zlatan”, al cinema dal 10 settembre. “La storia di un’icona vivente”, è la frase che accompagna le immagini della pellicola. Il film racconta la storia del campione, dall’infanzia difficile al successo sui campi di calcio di tutto il mondo.

A cura di Stefania Rocco

I am Zlatan, il film. È Zlatan Ibrahimovic a condividere su Twitter le prime immagini che film che racconta la sua vita, al cinema dal 10 settembre. “La storia di un’icona vivente”, è la frase che accompagna le immagini della pellicola che racconta la storia del campione, dall’infanzia al successo incontrato sui campi di calcio di tutto il mondo con i club ai cui successi ha contribuito.

Il film sulla vita di Ibrahimovic in Italia

A distribuire la pellicola in Italia sarà Lucky Red. Il film è tratto dall’autobiografia “Io, Ibra”, scritta da Jakob Beckman e David Lagercrantz insieme all’attaccante del Milan ed edita in Italia da Rizzoli. Lo stesso Ibrahimovic ha fatto da consulente per la sceneggiatura. A interpretare il campione sullo schermo saranno due attori: Bajraktari Andersson nel ruolo di Zlatan dagli 11 ai 13 anni e Granit Rushiti, scelto per raccontare l’esordio nel mondo del calcio avvenuto a 17 anni. Le riprese sono iniziate nel 2020 e si sono svolte tra la Svezia e Amsterdam, sede dell’Ajax, il primo grande club di Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic

Il trailer del film

Il trailer del film condiviso da Zlatan Ibrahimovic sui social anticipa quanto andrà in onda al cinema. Dal rapporto con i genitori, mamma Jurka Gravic e papà Sefik Ibrahimovi, entrambi jugoslavi immigrati in Svezia, ai primi successi sul campo. Zlatan cresce a Malmö ed è nel club della città che inizia a giocare a calcio quando aveva 13 anni. Giovanissimo talento, viene acquistato dall’Ajax nel 2001 e si trasferisce in Olanda. Nello stesso anno esordisce nella nazionale svedese. Arriva in Italia nel 2004 per giocare nella Juventus, poi passa all’Inter e infine al Milan. Il film si concentra innanzitutto sui primi anni della vita di Zlatan, raccontando le difficoltà vissute quando ancora non era un campione insieme al talento e alla determinazione che lo hanno reso una leggenda del calcio.