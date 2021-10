I fan vogliono Kristen Stewart come Joker con Robert Pattinson, lei: “Facciamo qualcosa di nuovo” I fan nostalgici di Twilight hanno lanciato sui social una sorta di “fantacasting” per scegliere Kristen Stewart come Joker nel film The Batman (che uscirà a marzo 2022) accanto a Robert Pattinson, nei panni di Bruce Wayne. L’attrice, però, non sembra essere d’accordo: “Facciamo qualcosa di nuovo”.

A cura di Elisabetta Murina

Sono diventanti noti al grande pubblico nei panni di Edward Cullen e Bella Swan. E con la loro romantica storia d'amore tra un vampiro e una ragazza umana hanno conquistato milioni di spettatori. Sono Robert Pattinson e Kristen Stewart nella saga di Twilight, uscita sul grande schermo nel lontano 2008. Anche se sono passati tanti anni e le loro strade nel mondo del cinema si sono divise, i fan più nostalgici sperano ancora di vederli recitare insieme. E l'occasione perfetta sembra essere arrivata: sui social è nata una vera e propria campagna per scegliere l'attrice come Joker accanto a Robert Pattinson nel film The Batman, in cui lui interpreta il protagonista. Ma lei, come ha raccontato a Variety, non sembra essere d'accordo: "Facciamo qualcosa di nuovo".

Kristen Stewart nei panni di Joker, la richiesta dei fan

Sui social, i fan più nostalgici di Twilight sperano in un ritorno della coppia Pattinson-Stewart. Per questo motivo, hanno lanciato una sorta di "fantacasting" nella speranza che l'attrice possa essere scelta per interpretare il ruolo di Joker nel film The Batman, che uscirà a marzo 2022 e che vede Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Se le richieste via social fossero ascoltate, ci troveremmo davanti alla versione femminile del pagliaccio criminale di Gotham City, comparso sul grande schermo l'ultima volta con Joaquin Phoenix in Joker.

La replica dell'attrice: "Facciamo qualcosa di nuovo"

Intervistata da Variety, l'attrice ha risposto alla "campagna" social che la vuole come Joker accanto a Robert Pattinson: "Non è esattamente un ‘no', ma di certo non si tratta della cosa più entusiasmante che mi venga in mente di fare. Facciamo qualcosa di nuovo. Adoro l'energia che c'è dietro ma inventiamoci qualcos'altro. Sono assolutamente disposta a interpretare una persona strana e spaventosa".

Di cosa parla The Batman

Uscirà nelle sale il 4 marzo 2022 diretto da Matt Reeves (regista de Il pianeta della scimmie) e racconterà le vicende del miliardario Bruce Wayne (interpretato da Robert Pattinson), 30enne, all'inizio della sua avventura come Batman. Il protagonista dovrà affrontare i celebri nemici l'Enigmista, il Pinguino e dovrà vedersela con Catwoman.