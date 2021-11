I Viaggiatori è il nuovo film di Vanessa Scalera dopo il successo di Imma Tataranni La nuova protagonista della serialità italiana, terminato il grande successo della seconda stagione di Imma Tataranni, è già sul set di un nuovo fantastico film Sky Original. Si chiama “I Viaggiatori” ed è firmato da Ludovico Di Martino e prodotto da Matteo Rovere. È la storia di un gruppo di amici che si ritrova catapultato nella Roma fascista del 1939.

Terminato il primo blocco di puntate della seconda stagione di Imma Tataranni, non si ferma il lavoro sul set di Vanessa Scalera. La nuova protagonista della serialità italiana è impegnata sul set di un nuovo film Sky Original prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere dal titolo I Viaggiatori per la regia di Ludovico Di Martino. La trama? Sembra davvero buona: un gruppo di amici si ritrova di punto in bianco intrappolato nella Roma fascista del 1939. Un viaggio a metà tra I Goonies e il nostrano Non ci resta che piangere.

La sinossi ufficiale

Un gruppo di amici, alla ricerca del fratello scomparso di uno di loro, attiva per sbaglio un misterioso macchinario che li catapulta nella Roma del 1939, tra guardie fasciste e leggi razziali. Un viaggio nel tempo nella città eterna sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale.

Il cast de I Viaggiatori

I Viaggiatori è un film di Ludovico Di Martino con Fabrizio Gifuni e Vanessa Scalera. Completano il cast: Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci. Il film sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Il regista Ludovico Di Martino ha presentato così il progetto: "I viaggiatori è sicuramente il racconto più appassionante, personale e complesso al quale io mi sia approcciato finora". Soddisfazione anche da parte del Senior Director Sky Original Productions, Nils Hartmann: "Con I Viaggiatori ci caliamo in un’avventura fantastica, un viaggio attraverso il tempo, in cui i protagonisti vengono catapultati in un’epoca su cui ancora oggi, più che mai, dobbiamo riflettere, per come ha segnato la storia del nostro Paese". Matteo Rovere, CEO di Groenlandia: "Siamo davvero orgogliosi di questo progetto, un racconto di avventura ma anche una storia emotiva, di grande partecipazione, che parla di amicizia adolescenziale e fratellanza. Un viaggio nel tempo spettacolare e rocambolesco capace di tornare a una pagina buia del nostro passato, sperando che questo possa aiutare a sensibilizzare le nuove generazioni e a nutrire la loro memoria".