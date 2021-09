Il bacio di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Venezia 2021: “Un sogno essere qui” L’influencer e l’ex concorrente del Grande Fratello sono arrivati alla mostra del cinema di Venezia per assistere alla presentazione di America Latina, l’ultimo film in concorso diretto dai fratelli D’Innocenzo. Lui con un classico smoking nero e lei con un lungo e brillante abito blu, sono apparsi innamorati e sorridenti. “È sempre un sogno essere qui”, ha scritto Natalia sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sbarcati a Venezia 78 più innamorati e passionali che mai. L'ex gieffino e l'influencer hanno sfilato sul red carpet della mostra del cinema in occasione della presentazione di America Latina, l'ultimo film in concorso diretto dai gemelli D'Innocenzo. Davanti ai flash delle macchine fotografiche i due non sembrano aver perso la passione e la complicità tanto chiacchierata sul web. Lui ha sfoggiato un classico smoking nero con camicia bianca e lei ha incantato tutti con un lungo e brillante abito blu. L'influencer ha poi condiviso il look sui social: "È sempre un sogno essere qui".

Il ritorno al Lido

Non è la prima volta che Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sfilano sul tappeto rosso di Venezia. La coppia, infatti, era già stata invitata al Lido durante la scorsa edizione della mostra del cinema. In quell'occasione l'influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva commesso una gaffe: mentre era bordo di uno dei taxi-barche diretta al lido aveva salutato con il braccio la folla senza che ci fosse nessuno a ricambiare il saluto. Il suo gesto era stato poi al centro di polemiche e discussione sui social, dove il fidanzato l'aveva prontamente difesa.

L’arrivo di Natalia Paragoni a Venezia 77

La storia d'amore tra Natalia e Andrea

Galeotto fu il programma di Uomini e Donne: Natalia, che partecipava come corteggiatrice, fu la scelta di Andrea, tronista dell'edizione 2019. Da quel momento i due non si sono più lasciati, nonostante l'ingresso di lui nella casa del Grande Fratello Vip e la presunta voce, poi smentita, del tradimento di lei. L'ex corteggiatrice è stata anche vittima di uno scherzo del programma Le Iene dove, in accordo con Andrea, si fingeva il tradimento di lui. Prima della partecipazione a programmi televisivi, Natalia era una modella e indossatrice e anche Andrea era sotto i riflettori come modello per noti brand.