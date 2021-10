Il film di Barbie e Ken è realtà: Margot Robbie e Ryan Gosling protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling saranno Barbie e Ken nel primo film in live action dedicato alle popolari bambole della Mattel. Non aspettatevi un film scontato: alla regia c’è Greta Gerwig (“Lady Bird”) e alla sceneggiatura c’è Noah Baumbach (“Storia di un matrimonio”). Il film uscirà in tutte le sale nel 2022.

Fumata bianca per la prima trasposizione cinematografica di Barbie. Accordo raggiunto tra Warner Bros. e Mattel e la giostra dell'hype può finalmente cominciare: Margot Robbie e Ryan Gosling saranno Barbie e Ken, le iconiche bambole che hanno cresciuto generazioni e generazioni di bambine (e bambini). La bellissima Margot Robbie aveva già firmato, la notizia più fresca è che il ‘fidanzato dei sogni' è stato finalmente trovato: il bel tenebroso Ryan Gosling è in procinto di firmare il contratto. Per l'uscita nelle sale, purtroppo, dovremo ancora aspettare un po'. Se ne parla per il 2023.

Tutto quello che sappiamo sul film

La notizia l'ha data in esclusiva il portale "Deadline". Fonti vicine al portale fanno sapere che le trattative tra la produzione e Ryan Gosling sono ormai avanzatissime. Il film sarà diretto da Greta Gerwig ("Piccole donne" e "Lady Bird"). La sceneggiatura è firmata da Noah Baumbach. Pezzi da novanta dirigono l'operazione. Considerata la sua agenda fitta di impegni, Ryan Gosling aveva deciso di declinare ma le fitte insistenze della produzione hanno alla fine fatto breccia tra i dubbi e gli impegni dell'attore di "Drive". I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma considerato appunto che a gestire il materiale c'è Greta Gerwig con la scrittura di Noah Baumbach è lecito aspettarsi qualcosa di diverso da una semplice caratterizzazione della storia della bambola.

Ryan Gosling presto su Netflix per The Grey Man

Tra i tanti impegni da poco conclusi per Ryan Gosling c'è "The Grey Man", film d'azione Netflix in cui l'attore ha recitato al fianco di Chris Evans con la regia dei Russo Brothers. È un film che segue il filone action purissimo che Netflix ha cominciato con "Tyler Rake", successo assoluto di due anni fa.

Gli ultimi progetti di Margot Robbie

L'abbiamo apprezzata nell'ultimo "The Suicide Squad", dove per la terza volta ha indossato i panni dell'iconica antieroina Harley Quinn, presto la vedremo in progetti molto differenti dall'ultimo. L'attrice australiana, che ha iniziato la sua carriera nella soap "Neighbours", sarà protagonista nel prossimo film di Damien Chazelle "Babylon", ambientato a Hollywood nell'epoca di transizione dal cinema muto al sonoro. Il film non uscirà prima del 2023. Un altro film in fase di produzione è "Ruin" di Justin Kurzel e un nuovo film ancora senza titolo di David O. Russell, regista di "American Hustle", "Il lato positivo" e "Joy".