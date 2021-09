Il film di Super Mario arriva nel 2022, cast di star con Chris Pratt e Anya Taylor Joy doppiatori In queste ore è arrivato l’annuncio dell’uscita di un film di animazione dedicato al celebre videogioco. Il creatore Shigeru Miyamoto ha dato notizia del cast di star al doppiaggio. Si parte da Chriss Pratt che darà la voce a Mario e Anya Taylor Joy, reduce dall’enorme successo de La Regina degli Scacchi, che invece sarà la Principessa Peach.

A cura di Andrea Parrella

Il nuovo film di animazione dedicato a Super Mario arriverà nei cinema nell'inverno del 2022 ed è già una delle notizie dell'anno. In queste ore c'è stato l'annuncio del super cast di doppiatori che presteranno la voce in inglese ai personaggi del più celebre videogioco di sempre, realizzato in collaborazione con Illumination Entertainment (lo stesso studio che ha concepito i Minions e Cattivissimo Me) e Chris Meledandri.

I doppiatori del film

Si parte da Chriss Pratt che darà la voce a Mario e Anya Taylor Joy, reduce dall'enorme successo de La Regina degli Scacchi, che invece sarà la Principessa Peach. Ad interpretare Luigi sarà invece Charlie Day, mentre Jack Black nel ruolo di Bowser. Ci saranno anche Keegan-Michael Kay e Seth Rogen, nel ruolo di Donkey Kong. Se il nuovo film porterà Super Mario in un nuova dimensione, non può mancare il riferimento alla tradizione. Tra le voci, con un piccolo cameo, ci sarà anche Charles Martinet, storica voce di quasi tutti i personaggi del mondo di Mario Bros. Nulla ancora si sa dei doppiatori italiani.

L'annuncio del creatore del videogioco

L'annuncio del cast di doppiatori è arrivato direttamente attraverso la voce di Shigeru Miyamoto in persona, colui che all'idraulico italiano coi baffi protagonista ha dato i natali e collabora alla pellicola nelle vesti di producer. Dal genio di Miyamoto sono nati anche altri celebri titoli di videogiochi, sempre per Nintendo di cui è stato direttore creativo: da Donkey Kong a The Legend of Zelda, passando per Pikmin, Star Fox, F-Zero.

La trama del film su Super Mario

Non ci sono ancora immagini a disposizione del film su Super Mario, così come al momento non ci sono dettagli inerenti la trama del film, sul quale è al lavoro Matthew Fogel. La regia, invece, sarà affidata a Aaron Horvath e Michael Jelenic.