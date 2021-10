Il sequel di Dune si farà, il regista Denis Villeneuve: “Era il mio sogno ed è solo l’inizio” La nuova pellicola con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson tra i protagonisti sarebbe già in lavorazione. Si tratta del secondo capitolo del film ispirato all’omonimo romanzo di Frank Herbert che racconta la storia della famiglia Atreides, in un futuro molto lontano. Legendary che insieme a Warner Bros ha prodotto il primo capitolo ha annunciato via social che il secondo film uscirà nell’autunno 2023.

A cura di Giulia Turco

Il sequel di Dune si farà. Mentre la prima parte attualmente nelle sale è già un successo, i produttori di Dune anticipano che il sequel di Dune si farà e uscirà al cinema nell’autunno del 2023, probabilmente nella data del 20 ottobre. Lo ha annunciato via Twitter Legendary che insieme a Warner Bros ha prodotto il primo capitolo ispirato al libro di Frank Herbert. La nuova pellicola con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson tra i protagonisti sarebbe già in lavorazione.

Il successo di Dune

Il primo capitolo continua ad incassare successi nelle sale italiane e internazionali, sono nei cinema americani nel suo primo weekend il film ha incassato 40.1 milioni di dollari nonostante sia stato trasmesso in streaming in contemporanea anche sulla piattaforma Hbo Max. Si tratta del risultato migliore non solo nella carriera del regista Denis Villeneuve, ma anche il maggior incasso del 2021 per la Warner Bros. “Ho appena saputo da Legendary che stiamo procedendo verso Dune: Part Two”, ha fatto sapere il regista tramite un comunicato, “era il mio sogno poter riadattare il libro di Frank Herbert e a questo punto posso ringraziare i fan, il cast, la troupe, Legendary e la Warner Bros per avermi aiutato a realizzare questo sogno. Ed è solo l’inizio”, si legge sul sito americano Entertainment.

La trama di Dune

Il film si ispira e prende spunto dall'omonimo romanzo scritto da Frank Herbert e racconta la storia della famiglia Atreides, in un futuro molto lontano e in una galassia dove la ricchezza principale è la Spezia e rivalità e guerre si scatenano per il suo controllo. Si trova solo sul pianeta Arrakis/Dune, che viene affidato al Duca Leto Atreides. Per il suo erede, il giovane figlio Paul, inizia un'avventura pericolosa. Il primo libro della saga risale al 1965 ed è stato fonte di ispirazione per Star Wars. Per questo Villeneuve ha dichiarato che il suo intento era renderlo lo Star Wars che non ha mai visto: "In un certo senso, è Star Wars per adulti".