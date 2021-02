Disney Pixar si tinge di tricolore: ecco il teaser trailer di Luca, primo film della major americana ambientato in Italia e diretto da un regista del nostro Paese, Enrico Casarosa. L'attesa e le aspettative sono altissime, perché la nuova pellicola animata Pixar ci porta alla scoperta della splendida riviera ligure. L'uscita, Covid permettendo, è fissata al 18 giugno 2021.

La trama di Luca, il film

Il film prende il titolo dal suo protagonista, un bambino di nome Luca, che insieme al suo nuovo migliore amico Alberto vive un’indimenticabile estate piena d'avventure in Italia. Siamo infatti in una una città di mare della Riviera ligure, ma entrambi i ragazzini nascondono un segreto: Luca e Alberto sono tutti e due dei mostri marini proventi da un mondo sotto la superficie dell'acqua. Casarosa ha dichiarato che il film è ispirato alla sua infanzia vissuta a Genova e unisce elementi del cinema di Federico Fellini e Hayao Miyazaki. La sceneggiatura è a cura di Jesse Andrews e Mike Jones, mentre la produzione è affidata a Andrea Warren e Pete Docter. Durante la lavorazione, alcuni inviati della Pixar si sono recati in Liguria per studiare il paesaggio e la popolazione.

Chi è Enrico Casarosa

Enrico Casarosa è nato nel capoluogo ligure il 19 ottobre 1970. A soli 20 anni si è trasferito a New York per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology. Ha iniziato lavorando presso i Blue Sky Studios, per i film L'era glaciale e Robots, oltre che per alcune serie su Disney Channel. È quindi passato ai Pixar Animation Studios, come storyboard artist per Cars – Motori ruggenti, Ratatouille e Up. Il suo esordio come regista risale al 2011, con il cortometraggio La luna, che venne mostrato nelle sale prima di Ribelle – The Brave. Con questo film ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione. Luca è il suo primo lungometraggio.

Il poster di Luca