Tale padre, tale figlio. Il piccolo Vincent Sinclair recita con papà Vin Diesel in Fast & Furious 9, il prossimo capitolo della decennale saga action la cui uscita è stata posticipata a causa della pandemia di coronavirus. Il bambino ha solo dieci anni e in realtà non recita propriamente insieme al genitore: nel nono capitolo del franchise lo vedremo infatti nei panni di un giovanissimo Dominic Toretto, il personaggio interpretato da Diesel sin dal primo film del 2009.

Chi è Vincent Sinclair, il figlio di Vin Diesel

La notizia è stata diffusa da Variety, che però ha spiegato come il bambino abbia già girato da tempo le sue scene, nel 2019. Vincent Sinclair ha ereditato il nome dal papà, che all'anagrafe si chiama Mark Vincent Sinclair III (il cognome è quello materno, dal momento che l'attore non ha mai conosciuto il padre biologico). È il secondo dei tre figli nati dall'amore con la modella Paloma Jiménez, compagna di Diesel dal 2007. Prima di Vincent (nato nel 2010), la coppia ha avuto la primogenita Hania Riley (2008) e poi la terza figlia Pauline (2015), così chiamata in onore dell'amico e collega Paul Walker di Fast & Furious, morto in un incidente nel 2013 a soli 40 anni.

Fast & Furious 9, trama, cast e data d'uscita

Fast & Furious 9 – The Fast Saga dovrebbe essere il penultimo capitolo della saga (spinoff a parte). La data d'uscita, dopo molti slittamenti causati dal Covid, è stata fissata al 25 giugno 2021 per gli Stati Uniti, mentre il film dovrebbe arrivare in Italia dal 12 luglio 2021, compatibilmente con la riapertura delle sale. Le vicende si ambientano a distanza di quattro anni da quanto visto in Fast & Furious 8: Dom e la sua squadra devono sventare i piani della cyber-terrorista Cipher, alleatasi con Jakob Toretto, fratello di Dom e Mia. Dom potrà però contare sul ritorno di Han, creduto morto da anni. Nel cast, oltre a Vin Diesel, John Cena (Jakob Toretto), Charlize Theron (Cipher), Michelle Rodriguez (Letty), Helen Mirren (Magdalene Shaw), Lucas Black (Sean Boswell), Jordana Brewster (Mia), Sung Kang (Han). In un cameo, c'è pure la cantante Cardi B. Le riprese si sono svolte a Los Angeles, Edimburgo, Londra, Tbilisi e in Thailandia.