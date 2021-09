Jason Momoa è sposato con Lisa Bonet, la donna dei suoi sogni che gli ha dato due figli L’amore tra il divo de Il Trono di Spade e l’attrice, che recitava nella sit-com I Robinson nel ruolo di Denise, è solido e duraturo: si sono sposati nel 2015. “Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino”. Dal loro amore sono nati due figli, oggi ragazzi: Lola Iolani Momoa (14 anni) e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (12 anni). I due ragazzi e Zoe vivono insieme alla coppia ad Honolulu, alle Hawaii.

L'amore di Jason Momoa per Lisa Bonet dura da oltre30 anni. L’amore tra il divo de Il Trono di Spade e l’attrice, che recitava nella sit-com I Robinson nel ruolo di Denise, è solido e duraturo: si sono sposati nel 2015. “Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino”, ha raccontato di recente l’attore. Quando Lisa Bonet, oggi 52 anni, fu scelta per il ruolo ne I Robinson infatti, l’attore aveva solo 8 anni.

L'amore tra Jason Momoa e Lisa Bonet

“La guardavo in tv all’epoca e dicevo: ‘Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”, ha raccontato nel 2017 in un’intervista tv a James Corden. “Le ho rivelato di essere stato il suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio. Non volevo spaventarla ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per meerei una regina”. Poi, nel 2005, il suo sogno è diventato realtà e i due si sono conosciuti davvero. L’incontro è avvenuto in un rinomato jazz club di New York grazie ad alcuni amici in comune: “Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto. Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole”. I due si sono sposati lo stesso anno.

La coppia ha avuto due figli

Lisa Bonet ai tempi era già mamma di Zoe, la figlia nata dal matrimonio con Lenny Kravitz, finito nel 1993. Nella vita dell’attore di Aquaman invece, ci sono stati soltanto flirt di poco conto, prima di incontrare la donna della sua vita. Dal loro amore sono nati due figli, oggi ragazzi: Lola Iolani Momoa (14 anni) e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa (12 anni). I due ragazzi e Zoe vivono insieme alla coppia ad Honolulu, alle Hawaii. In una recente intervista ad Entertainment Tonight, Momoa ha ammesso che non amerebbe l'idea che i suoi figli seguissero la strada del cinema: “Sono onesto, l’idea non mi fa impazzire. Anzi, preferirei facesse altro, senza seguire le orme del papà. Farò del mio meglio per tenerli fuori entrambi da questo mondo”.