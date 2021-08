Jennifer Aniston dura contro i no vax: “Ho rotto con persone che hanno rifiutato il vaccino” Jennifer Aniston si è lasciata andare in un’intervista a InStyle e ha preso posizione contro i no vax. Non è stata morbida nel descrivere lo scontro netto avuto con le persone che hanno rifiutato di vaccinarsi. Scontro che ha portato alla rottura di rapporti e all’interruzione di affetti che prima non erano messi minimamente in discussione.

A cura di Redazione Spettacolo

C’è ancora un folto gruppo di persone che sono no vax o semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. Ho appena rotto con alcune persone perché si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se si erano vaccinate o meno, ed è stato un peccato. Ritengo che sia un obbligo morale e professionale dichiararlo, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni sono basate sul nulla, soltanto sulla paura o sulla propaganda.

La pressione dei media e il caso Britney Spears

L'attrice si è poi soffermata sulla pressione che i media fanno sulla vita delle celebrità. Lei, come Jennifer Aniston star di Hollywood acclamata in tutto il mondo, ha parlato di come gestisce la sua popolarità, alla quale in un certo senso ha fatto il callo, ma ha sottolineato le difficoltà degli attori più giovani che a volte si ritrovano schiacciati dalla sovraesposizione mediatica e possono riportare danni anche psicologici. In questo senso, ha citato il caso della popstar Britney Spears: