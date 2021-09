John Arcilla vince la Coppa Volpi a Venezia 2021 Vincitore del premio come miglior interpretazione maschile alla 78esima Mostra del cinema di Venezia è John Arcilla. La sua interpretazione nel film “On the job: The Missing ” ha conquistato la critica e la giuria, che gli ha assegnato la Coppa Volpi che, però, non ha potuto ricevere personalmente, non essendo potuto essere alla premiazione.

A cura di Ilaria Costabile

A conquistare la Coppa Volpi alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia è stato l'attore John Arcilla, scelto dalla giuria guidata dal regista coreano Bong Joon Ho. Una grande soddisfazione per l'artista premiato per la sua interpretazione in "On the Job: The missing 8" , che è stato tra i più apprezzati dalla critica nei giorni della kermesse. L'attore, quindi, ha ringraziato con un filmato non essendo potuto essere presente alla cerimonia:

Questo è il più bel premio e il più prestigioso, perché abbiamo lingue e culture diverse sento che voi mi capite e che noi ci capiamo quindi grazie, grazie davvero.

La trama di On the Job: The Missing 8

Ispirato a eventi realmente accaduti, il film narra la storia di Sisoy Salas, un giornalista corrotto che cerca giustizia per i suoi colleghi, e del detenuto Roman Rubio, un sicario che viene regolarmente fatto uscire di prigione per compiere degli omicidi. Sisoy è sempre stato uno strenuo difensore del governo e del popolare sindaco della città, Pedring Eusebio. Ma quando scompaiono i suoi colleghi del giornale locale – compresi il suo amico di vecchia data Arnel Pangan e il figlio – Sisoy è costretto a ripensare i suoi legami di fedeltà e a mettere in discussione le sue convinzioni politiche. Nel frattempo, Roman viene condannato all’ergastolo per un crimine che non ha commesso e, non volendo trascorrere il resto della sua vita come assassino a pagamento, comincia a pianificare il modo di riconquistare la sua libertà con ogni mezzo possibile. Impegnato in una lotta contro una sporca burocrazia e un’ondata di notizie false fabbricate contro le vittime, Sisoy indaga tenacemente sul destino degli otto scomparsi. Lentamente, si avvicina alla verità, attirandosi le ire del sindaco Eusebio e della sua potente macchina politica. Le strade di Sisoy e Roman sono destinate a scontrarsi fatalmente nel momento in cui Sisoy diventa il prossimo bersaglio di Roman.